Витримувала атаки стихій 550 років: на Гаваях легендарна кам'яна арка обвалилась в Тихий океан

Вона сформувалась у часи епохи Відродження і простояла до наших днів

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Одна з найцікавіших природних пам’яток узбережжя Великого острова Гаваїв — кам'яна арка Hōlei Sea Arch обвалилася в Тихий океан. Вона простояла близько 550 років, але все ж не витримала впливу часу та природних стихій.

Про це пише CNN. Зазначається, що арка була одним з найвідоміших знакових місць цього регіону.

Як з'явилась арка

Це диво природи сформувалось приблизно 550 років тому внаслідок виверження вулкана. Один з потоків лави досягнув узбережжя, де застиг, сформувавши берегову лінію, яку поступово почали "підточувати" хвилі Тихого океану. З часом вода та вітри пробили отвір у скелі, сформувавши 27 метрову природну арку.

За даними Служби національних парків США, такі формації виникають унаслідок диференційної ерозії. Під час цього процесу м’якші шари породи руйнуються швидше, тоді як твердіші певний час залишаються, утворюючи своєрідний кам’яний міст.

У Службі пояснили, що такі формації мають прекрасний вигляд, але є тимчасовими і мають обмежений період існування. Рано чи пізно вони обвалюються в океани.

Hōlei Sea Arch

Коли стався обвал Hōlei Sea Arch

Науковці не можуть назвати точний момент руйнування цієї природної конструкції. Вони зазначають, що арка ще стояла 23 вересня, а до вечора 27 вересня її вже не стало.

Водночас зазначається, що у ці дні частину парку тимчасово закривали через тропічний шторм Nolo. І обвал породи міг статись саме через вплив стихії.

Hōlei Sea Arch

Водночас причиною руйнування не вказують лише один шторм. Скелі навколо арки демонстрували ознаки нестабільності протягом багатьох років. Під час виверження Кілауеа 2018 року землетруси та обвал вершини вулкана пошкодили прибережні скелі, а в січні 2020-го через нові тріщини небезпечну оглядову зону закрили.

Пізніше сильний приплив зруйнував частину нижньої секції арки. Фахівці ще тоді попереджали, що повне руйнування конструкції може статись в будь-який момент.

Що зараз на місці арки

Після обвалу Hōlei Sea Arch берегова лінія змінилася. Там зараз лише води Тихого океану. Проте, науковці зазначають, що процес формування подібних природних арок не припиняється. Хвилі продовжують руйнувати вулканічні скелі, утворюючи печери та нові арки.

Так виглядає берегова лінія острова після овалу арки. Фото NPS/J. Wei

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