В Україні пропонують скоротити робочий день: все через Росію

Зміна графіка допоможе працівникам швидше відновлюватися після нічних обстрілів

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Регулярні атаки РФ ракетами та дронами змушують тисячі мешканців України ховатися у укриттях. Пропонується запровадити скорочений робочий день для співробітників державних установ після масштабний нічних обстрілів.

Відповідна петиція з’явилася на офіційному порталі Кабінету Міністрів України, повідомляє "Телеграф". Автор ініціативи Дмитро Лясковець зазначає, що багато громадян у такі дні залишаються практично без сну, відчуваючи сильне фізичне та емоційне виснаження.

Таке рішення дозволить людям відновитися після пережитої ночі, зменшить фізичне та психологічне навантаження, а також ризик помилок і нещасних випадків на робочому місці через недосипання та сильний стрес. Особливо важливо це для працівників медичних закладів, комунальних підприємств, об’єктів критичної інфраструктури та інших сфер, де від уважності й фізичного стану працівника залежить безпека інших людей. Дмитро Лясковець

Основні прохання до уряду

Скорочення графіка: офіційно зменшити тривалість робочого дня (мінімум на 2 години) для працівників держсектору наступного дня після масованого нічного обстрілу.

офіційно зменшити тривалість робочого дня (мінімум на 2 години) для працівників держсектору наступного дня після масованого нічного обстрілу. Збереження зарплат: закріпити, що таке скорочення часу не має впливати на рівень оплати праці.

закріпити, що таке скорочення часу не має впливати на рівень оплати праці. Особливі умови для критичних сфер: розробити протоколи для фахівців медичної сфери, комунальних служб та критичної інфраструктури, щоб забезпечити їхнє повноцінне відновлення без шкоди для функціонування міста.

Зазначимо, ініціатива з’явилася на сайті Кабміну 20 серпня, до кінця збору підписів залишився 91 день. На момент публікації матеріалу петиція набрала 10 підписів. Варто зазначити, що петиція відображає приватну позицію ініціатора. Навіть якщо документ набере необхідні 25 000 голосів, Кабінет Міністрів сприйме його лише як рекомендацію, за якою далеко не завжди слідує прийняття реальних законів.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в Україні хочуть радикально змінити підхід до обліку випадків підліткової вагітності. Суть ініціативи – перевести контроль із "ручного режиму" в автоматичний.