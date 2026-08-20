Перевірка вагітності підлітків та зв’язку зі старшими чоловіками: в Україні хочуть змінити закон

Усі випадки підліткової вагітності мають фіксуватися у правоохоронних органах

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В Україні хочуть радикально змінити підхід до обліку випадків підліткової вагітності. Суть ініціативи – перевести контроль із "ручного режиму" в автоматичний.

Відповідна петиція з’явилася на урядовому порталі, повідомляє "Телеграф". Її автор Кристина Щербина стверджує, що нинішня система є недосконалою.

За її словами, звернення до поліції часто залежить від особистого рішення лікаря чи пильності школи. Це створює лазівки для приховування злочинів проти статевої недоторканності та дозволяє дорослим чоловікам уникати покарання.

Коли вагітніє особа, яка не досягла повноліття (зокрема малолітні особи до 14 років або неповнолітні віком 14–17 років, які досягли віку згоди), факт передачі інформації до правоохоронних органів залежить виключно від людського фактора, а саме рішення медиків, школи чи батьків. Це створює умови для приховування злочинів, тиску на дівчат, "договороздатностей" із дорослими кривдниками та ухилення батька від відповідальності. Кристина Щербина

Що пропонують узаконити:

Цифровий контроль: впровадження у системи eHealth та Helsi алгоритму, який миттєво відправляє сигнал до Ювенальної превенції при фіксації вагітності у дівчини віком до 18 років.

впровадження у системи eHealth та Helsi алгоритму, який миттєво відправляє сигнал до Ювенальної превенції при фіксації вагітності у дівчини віком до 18 років. Безкомпромісний пошук батька: вимога проводити повноцінне розслідування, включаючи тести ДНК, для ідентифікації батька. При виявленні дорослого партнера – невідворотне кримінальне переслідування.

вимога проводити повноцінне розслідування, включаючи тести ДНК, для ідентифікації батька. При виявленні дорослого партнера – невідворотне кримінальне переслідування. Реформа віку згоди (Close-in-age): криміналізація зв’язків між дорослими (22 роки та старше) та 16–17-річними підлітками з урахуванням соціальної нерівності, при цьому пропонується зберегти можливість стосунків для пар із невеликою різницею у віці (3–4 роки).

Ця петиція з’явилася на сайті Кабміну 19 серпня 2026 року. Ініціатива має зібрати 25 000 підписів за 91 день, щоб її розглянула влада (на цей час 6 підписантів). Важливо враховувати: петиція висловлює особисту думку автора. Навіть у разі збору потрібних 25 тисяч підписів уряд розглядає такі ініціативи як рекомендацію, яка далеко не завжди призводить до реальних законів.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в Україні хочуть накласти повну заборону на надання платних послуг за участю тварин у громадських просторах. Це стосується катання, фотосесій тощо.