В Украине предлагают сократить рабочий день: все из-за России

Изменение графика поможет работникам быстрее восстанавливаться после ночных обстрелов

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Регулярные атаки РФ ракетами и дронами вынуждают тысячи жителей Украины прятаться в укрытиях. Предлагается ввести сокращенный рабочий день для сотрудников государственных учреждений после масштабных ночных обстрелов.

Соответствующая петиция появилась на официальном портале Кабинета Министров Украины, сообщает "Телеграф". Автор инициативы Дмитрий Лясковец отмечает, что многие граждане в такие дни остаются практически без сна, испытывая сильное физическое и эмоциональное истощение.

Такое решение позволит людям восстановиться после пережитой ночи, уменьшит физическую и психологическую нагрузку, а также риск ошибок и несчастных случаев на рабочем месте из-за недосыпания и сильного стресса. Особенно это важно для работников медицинских учреждений, коммунальных предприятий, объектов критической инфраструктуры и других сфер, где от внимательности и физического состояния работника зависит безопасность других людей Дмитрий Лясковец

Основные просьбы к правительству

Сокращение графика: официально уменьшить продолжительность рабочего дня (минимум на 2 часа) для работников госсектора на следующий день после массированных ночных обстрелов.

официально уменьшить продолжительность рабочего дня (минимум на 2 часа) для работников госсектора на следующий день после массированных ночных обстрелов. Сохранение зарплат: закрепить, что подобное сокращение времени не должно влиять на уровень оплаты труда.

закрепить, что подобное сокращение времени не должно влиять на уровень оплаты труда. Особые условия для критических сфер: разработать протоколы для специалистов медицинской сферы, коммунальных служб и критической инфраструктуры, чтобы обеспечить их полноценное восстановление без ущерба для функционирования города.

Отметим, данная инициатива появилась на сайте Кабмина 20 августа, до конца сбора подписей остался 91 день. На момент публикации материала петиция набрала 10 подписей. Стоит отметить, что петиция отражает частную позицию инициатора. Даже если документ наберет необходимые 25 000 голосов, Кабинет Министров воспримет его лишь как рекомендацию, за которой далеко не всегда следует принятие реальных законов.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Украине хотят радикально изменить подход к учету случаев подростковой беременности. Суть инициативы — перевести контроль из "ручного режима" в автоматический.