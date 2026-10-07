Ці українські імена ненавидять росіяни: в них закладено глибокий сенс

Ворог намагається вбити нашу національну пам'ять

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Деякі українські імена викликають особливе несприйняття у росіян, через потужний заряд історичної пам'яті та національної ідентичності. Ці імена нагадують присвячені князям Київської Русі та видатних українців, які творили нашу державність.

Росіяни намагаються привласнити собі нашу історію, тому їх особливо дратують українські імена з глибоким корінням, які підтверджують зв'язок України з Київською Руссю, яку Росія намагається привласнити. Кожне з них пов'язане з конкретною постаттю або подією, що формувала український народ протягом століть, і тому викликають у росіян особливе несприйняття.

Чоловічі імена, які бісять росіян

Їм не подобається ім'я Богдан, яке має простий сенс — "Богом даний" і символізує духовну силу українського народу. Святослав — це ім'я носили князі Київської Русі, і їхня спадщина викликає особливе роздратування у Кремля. Воно виникло як поєднання святості та слави. Ярослав означає "яра слава", його носили великі правителі, що правили з Києва.

Данило та Роман також мають історичні корені — це імена королів Данила Галицького та князя Романа Галицького. Остап походить від "Євстафій" і особливо популярне в Західній Україні, одного цього достатньо, щоб росіяни його ненавиділи. Не люблять вони й ім'я Тарас — через асоціації з Тарасом Шевченком, символом українського відродження.

Найпопулярніші та рідковживані імена новонароджених у 2026 році. Фото Мін'юст

Жіночі імена, які дратують росіян

Богдана — жіноча форма від імені Богдан з тим самим духовним значенням. Популярне зараз західноукраїнське ім'я Соломія має міцні культурні корені, та підкреслює українську ідентичність, яку ненавидить Росія.

Леся не подобається їм тим, що нагадує видатну українську письменницю — Лесю Українку. Мирослава утворене від "мирна слава" і продовжує княжу традицію іменування часів Київської Русі.

Василина та Квітослава належать до автентичних українських імен. Вони несуть історичну пам'ять про Київську Русь як українську державу та цим бентежать росіян.

Раніше "Телеграф" розповідав, як насправді звучали давні українські імена до русифікації. Яскраві автентичні імена були витіснені зі щоденного вжитку протягом періоду російського впливу.