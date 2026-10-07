"Дофамінове метро": новий казковий поїзд підкорив українців (фото і відео)
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Користувачі оцінили задум
У соцмережах бурхливо обговорюють вагон київського метро, який перетворили на яскраву квіткову картину. Опубліковані кадри миттєво зібрали багато реакцій.
Відповідний пост було опубліковано у соціальній мережі Threads. На кадрах видно, як потяг розмалювали різнокольоровими квітами, листям та абстрактними візерунками.
Автор публікації додав до фото підпис: "Ось я розумію метро за 30 гривень". Користувачі в коментарях теж оцінили задум і назвали вагон "естетичним".
Такий яскравий дизайн різко вирізняється на тлі звичного оформлення столичної підземки.
Іронія щодо вартості цілком зрозуміла. З 15 липня 2026 року одна поїздка в київському метро коштує 30 гривень замість колишніх 8 гривень. При цьому пасажири, які купують одразу багато поїздок, можуть платити за нижчими тарифами.
Разовий проїзд подорожчав майже вчетверо. На цьому тлі розмальований вагон сприйняли як жартівливу ілюстрацію до того, як має виглядати транспорт за оновленим тарифом.
Зазначимо, що вагони оздоблені рекламою популярного українського бренду. У коментарях під постом компанія також відзначилася:
"Ми намагалися додати трохи краси у ваші осінні маршрути".
До речі, раніше в компанії робили анонс нового дизайну поїздів.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у Києві пропонують сховати поїзди метро від дронів під бетонну купол.