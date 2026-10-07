"Дофамінове метро": новий казковий поїзд підкорив українців (фото і відео)

Користувачі оцінили задум

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У соцмережах бурхливо обговорюють вагон київського метро, який перетворили на яскраву квіткову картину. Опубліковані кадри миттєво зібрали багато реакцій.

Відповідний пост було опубліковано у соціальній мережі Threads. На кадрах видно, як потяг розмалювали різнокольоровими квітами, листям та абстрактними візерунками.

Автор публікації додав до фото підпис: "Ось я розумію метро за 30 гривень". Користувачі в коментарях теж оцінили задум і назвали вагон "естетичним".

Квітковий вагон київського метро/Threads

Користувачі оцінили задум/коментарі в Threads

Коментарі в Threads

Такий яскравий дизайн різко вирізняється на тлі звичного оформлення столичної підземки.

Яскравий дизайн підкорив українців/Threads

У Києві вагон метро оригінально прикрасили квітами/Threads

Іронія щодо вартості цілком зрозуміла. З 15 липня 2026 року одна поїздка в київському метро коштує 30 гривень замість колишніх 8 гривень. При цьому пасажири, які купують одразу багато поїздок, можуть платити за нижчими тарифами.

У Києві хочуть зробити вартість разового проїзду на рівні 30 грн. Інфографіка: "Телеграф"/ШІ/Київська міськрада

Разовий проїзд подорожчав майже вчетверо. На цьому тлі розмальований вагон сприйняли як жартівливу ілюстрацію до того, як має виглядати транспорт за оновленим тарифом.

Зазначимо, що вагони оздоблені рекламою популярного українського бренду. У коментарях під постом компанія також відзначилася:

"Ми намагалися додати трохи краси у ваші осінні маршрути".

У Lovare зробили посаду про квітковий вагон київського метро

До речі, раніше в компанії робили анонс нового дизайну поїздів.

Пост Lovare в Threads

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у Києві пропонують сховати поїзди метро від дронів під бетонну купол.