Листя зібрали – комунальники забрали: чи є таке в Україні

Українські громади вже мають досвід такого збору

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У деяких містах Польщі мешканці можуть безкоштовно отримати пакети для опалого листя. Наповнені пакети достатньо виставити біля будинку – комунальники заберуть їх у визначений день або після заявки.

Чи працює така система в Україні, з’ясовував "Телеграф". Ми перевірили актуальні оголошення.

В Україні станом на 2026 рік не вдалося знайти оголошень про програму, повністю аналогічну польській, коли мешканцям безкоштовно видають пакети для листя, а потім забирають їх у визначений день, як написали в kb.pl. Водночас у попередні роки окремі українські громади вже організовували безкоштовний збір опалого листя від приватних домоволодінь.

Комунальники збирають опале листя у пакети біля приватних будинків

Зокрема, така практика діяла у Бучі та Ворзелі Київської області. У листопаді 2024 року мешканців приватного сектору повідомили про безкоштовне вивезення опалого листя: його потрібно було зібрати у пакети об’ємом до 120 літрів, зав’язати та виставити біля свого домоволодіння до 8:00 у день збору. Комунальна служба мала забрати пакети протягом дня, а якщо не встигала – поверталася наступного.

Подібне оголошення раніше публікувала і Боярська міська рада Київської області. Мешканцям пропонували безкоштовно вивезти опале листя, якщо його попередньо скласти в мішки вагою до 15 кг. Важливою умовою було те, що в мішках мало бути виключно листя – без побутового сміття чи інших відходів.

Ще один приклад – Мала Виска Кіровоградської області. Місцеве комунальне підприємство оголошувало безкоштовне вивезення опалого листя від мешканців приватного сектору: людям потрібно було зібрати його в купи у місцях, доступних для спецтехніки, після чого комунальники забирали рослинні відходи.

Як повідомляв "Телеграф", замість утилізації чи спалювання опале листя можна перетворити на компост – він слугує якісним добривом і покращує структуру ґрунту.