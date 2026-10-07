Пельмені, хачапурі, піца в "АТБ" різко впали в ціні – що встигнути купити цього тижня

Заморожені страви можна придбати за привабливішими пропозиціями

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В "АТБ" цього тижня діють помітні знижки на популярні заморожені продукти та піцу. На окремі позиції ціни знизили до 40%, тож покупці можуть суттєво заощадити.

Найвигідніші пропозиції дозволяють не переплачувати понад 70 грн за один товар, як раніше писав "Телеграф". Акційні ціни варто перевірити тим, хто планує запастися продуктами для швидких обідів чи вечері.

Детальніше у матеріалі: "Ціни впали на майже 50%: список товарів, які можна купити дешевше в "АТБ" цього тижня".

Суттєво здешевшали кілька популярних позицій. Зокрема, пельмені Valesto з телятиною та куркою (800 г) отримали знижку 40%: їхня ціна впала зі 181,50 грн до 108,50 грн, що дає 73 грн економії. На 40% менше коштують і пельмені "Три Ведмеді" з куркою (700 г) – 96 грн замість 159,90 грн (економія 64 грн). Цей же виробник пропонує пельмені "Три Ведмеді Фірмові" зі свининою та яловичиною (850 г) за акційною вартістю 174 грн.

Зі знижкою 40% можна придбати хачапурі "По-аджарськи" торгової марки "День у День" (300 г): замість 140,90 грн воно обійдеться у 84 грн, заощадивши покупцям 56,9 грн. Також подешевшала піца ALBERTO "Чотири сири" (363 г) – знижка становить 26%, тому стара ціна 134,90 грн знизилася до 100 грн. Економія у такому випадку складає 34,9 грн.

Акційні упаковки пельменів в магазині "АТБ"

Як повідомляв Телеграф, у торговельній мережі також суттєво зменшилася вартість м'ясних та рибних позицій, зокрема діють вигідні акційні знижки на консерви та ковбасу.