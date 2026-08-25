Задоволення не з дешевих: скільки коштує запастися дровами до зими (відео)

Чи вистачить машини на сезон, залежить від погоди

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Українці вже починають готуватися до опалювального сезону, зокрема закуповувати дрова. За їхніми словами, ціни на необхідний товар "кусаються".

В українському сегменті соцмереж активно обговорюють це злободенне питання. Про закупівлю дров розповіла в Інстаграм Аліна Петренко з-під Кривого Рогу.

"Я в шоці від ціни. Почали потихеньку вже готуватися до зими. Насамперед люди в селі купують дрова. Це, скажу я вам, задоволення не з дешевих", — сказала вона.

Українка розповіла, що вона придбала вже колоті дрова. Хоча тут думки в соцмережах поділяються: дехто вважає, що вигідніше колоти самостійно, інші – навпаки.

У коментарях Аліна написала, що дрова коштували 21 500 грн, проте не відповіла на запитання, скільки кубометрів у машині. Також невідомо якої породи деревина. У коментарях визначили, що це добрі тверді породи.

Водночас жінка розповіла, що у будинку є газове опалення, але дровами топити вигідніше – це перевірено у попередні роки.

Раніше українці поділилися своїм досвідом які породи деревини краще купувати для опалення. Найкращими вважаються дуб та граб, тому що у них висока тепловіддача.