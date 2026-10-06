Гончаренко, Гетманцев та інші: Дикий нагадав, коли минулого разу в Україні був сплеск "митротворців"

Раніше хвиля закликів до "миру з Росією" всередині України була два роки тому

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Коментуючи синхронні заяви трьох відомих українських політиків, які раптово почали говорити про необхідність домовлятися з Росією про мир, ветеран Євген Дикий нагадав, що це не вперше. За його словами, після варварського удару росіян по дитячій лікарні "Охматдит" у Києві влітку 2024 року, також лунали подібні заяви.

Про це український науковець-еколог, ветеран російсько-української війни, публіцист та громадський діяч Євген Дикий говорив в ефірі Радіо NV. За його словами, перша хвиля закликів відомих українців до "миру" з Росією була одразу після болісного для всіх нас удару ворога по лікарні з хворими дітьми.

"Пам'ятаєте, коли була перша така хвиля? От коли росіяни вдарили по "Охматдиту" по наших дітях хворих, тоді реально чітко за годинником, за дві години після цього удару ввімкнулась купа блогерів, які всі транслювали абсолютно однаковий меседж, що це ж кошмар, цей кошмар не може тривати, ми маємо негайно домовлятись з Росією", — каже Дикий.

Євген Дикий

Проте тоді, додав він, це були "блогери третього сорту". Тоді як зараз ми бачимо повторення того ж сценарію, але тепер залучено "важковиків": нардепи, мер.

"Вибачте, історія рівно та сама. Ми маємо зараз побачити, хто сплив, хто так спалився", — резюмував Дикий.

Варто зазначити, народного депутата Олексія Гончаренка після його заяв про потребу домовлятися з РФ, виключили з фракції "Європейська солідарність". Там аргументували це тим, що не можуть продовжувати спільний політичний шлях через ідеологічні розбіжності.

Олексій Гончаренко

Гончаренко, Гетманцев та Терехов синхронно виступили з "мирними" заявами — що відомо

Зранку 2 жовтня одразу кілька українських політдіячів заговорили про мир із Росією шляхом компромісів. Зокрема це двоє народних депутатів — Олексій Гончаренко, Данило Гетманцев та мер Харкова Ігор Терехов. Кожен навів свої аргументи, але суть спільна "натяки" чи відкриті заяви, настав час домовлятися з Росією, щоб зупинити війну.

Як розповідав "Телеграф", викладач Києво-Могилянської бізнес-школи, громадський діяч Валерій Пекар відповів на запрошення Олексія Гончаренка провести дебати щодо його "мирного плану". Пекар заявив, що не вважає формат дебатів найкращим для такої дискусії.