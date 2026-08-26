Українці зникли безвісти після повені у Непалі: в МЗС повідомили нові подробиці

Зв'язок обірвався з десятками українців

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У Непалі після масштабного стихійного лиха зникли безвісти щонайменше 53 громадяни України. Станом на вечір 26 серпня українські дипломати встановлюють місцезнаходження туристів і підтримують зв'язок із місцевими органами влади.

До Міністерства закордонних справ України також звернулися родичі українців, із якими було втрачено зв'язок. Про це журналістам "Телеграфу" повідомили в МЗС.

Зв’язок втратили з групою українців

Вранці 26 серпня до відомства надійшло звернення щодо втрати зв'язку з групою з 46 українських туристів, які перебували в зоні стихійного лиха.

Водночас, за інформацією Туристичної поліції Непалу, загальна кількість громадян України, вважаються зниклими безвісти, становить 53 людини.

"Станом на зараз немає інформації щодо наявності громадян України серед загиблих чи постраждалих", — повідомили журналістам у МЗС.

На "гарячу лінію" міністерства вже надійшло вісім звернень від родичів людей зі списку зниклих. Дипломати використовують наявні персональні дані для встановлення зв'язку з громадянами.

На запис потрапили наслідки землетрусу. Фото: Reuters

Пошукові операції тривають. Фото: Reuters

До пошуків залучили дипломатів і почесного консула

За даними МЗС, Посольства України в Індії та Китаї підтримують контакт із компетентними органами країн, які беруть участь у пошукових операціях.

Пошукові операції тривають. Фото: Reuters

Наслідки стихійного лиха. Фото: Reuters

На особисте доручення міністра закордонних справ Андрія Сибіги дипломати встановлюють місцезнаходження українців та здійснюють інші необхідні консульські дії.

На місці також працює почесний консул України в Непалі.

У МЗС зазначили, що Департамент консульської служби та українські дипломатичні установи продовжують взаємодію з іноземними відомствами, збирають додаткову інформацію та підтримують родичів зниклих.

"Посольства України в Індії та КНР на підставі вже відомих особистих даних зниклих громадян вживають заходів щодо встановлення з ними зв'язку та здійснення інших необхідних дій", — повідомили в МЗС.

Що сталося в Непалі

Як повідомляє Reuters, повінь сталася рано вранці у середу, 26 серпня, в районі Расува на північ від столиці Непалу Катманду.

За попередньою інформацією, стихійне лихо могло бути пов'язане із землетрусом, який спричинив лавину та потужний потік талої води в районі річки Бхоте-Коші.

Наслідки стихійного лиха. Фото: Reuters

Наслідки стихійного лиха. Фото: Reuters

За даними канцелярії прем'єр-міністра Непалу, рятувальники виявили близько 95 тіл, особи загиблих поки що не встановлені.

Також місцева влада повідомляє про 484 туристів, які вважаються зниклими безвісти: 391 із них — іноземні туристи, а ще 93 — громадяни Непалу.

За даними Міністерства туризму Непалу, серед іноземних туристів, із якими втрачено зв'язок, — понад 100 громадян Індії.

Також зниклими безвісти вважаються троє громадян США та 12 громадян Великої Британії.

Кількість місцевих жителів, які могли зникнути внаслідок стихійного лиха, ще уточнюється.

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