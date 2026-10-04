Встигніть до 6 жовтня: популярний продукт в "АТБ" віддають зі знижкою понад 170 грн

Акційна пропозиція діє ще два дні

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До 6 жовтня в мережі "АТБ" діють знижки на популярні продукти. Одна з акційних пропозицій може особливо зацікавити тих, хто любить купувати цукерки на вагу або одразу великими упаковками.

Як з’ясував "Телеграф", в "АТБ" знизили ціну на кілограм цукерок "Світоч Зоряне Сяйво". Тепер їх можна придбати за 317,90 гривні замість 490,35 гривні.

Докладніше про це у матеріалі: " Ось так ціни: в "АТБ" продукти подешевшали до 50% – акція лише тиждень ".

Таким чином, на кожному кілограмі можна заощадити 172,45 гривні. Це означає, що покупець заплатить приблизно на 35% менше від звичайної ціни.

В "АТБ" діють знижки на популярні солодощі. Фото: АТБ

На які ще продукти діють приємні знижки

Серед акційних товарів — слабосолоний філе-шматок Norven на шкірі, вага упаковки становить 210 грамів. Ціну на нього знизили на 25%, тому з кожної упаковки покупці можуть заощадити 102,50 грн. Скористатися цією пропозицією також можна до 6 жовтня включно.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, у яких випадках знижка в "АТБ" може виявитися не такою вигідною, як здається, та що варто перевірити перед покупкою.