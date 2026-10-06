Вода відійшла — і відкрилася історія: що може ховатися на дні Каховського водосховища

Археологи можуть отримати нові можливості для досліджень

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Після зникнення Каховського водосховища перед дослідниками відкрилася територія, яка десятиліттями була прихована під водою. На колишньому дні можуть зберігатися сліди давніх поселень, золотоординського міста та Запорозьких Січей.

Після руйнування Каховської ГЕС у 2023 році вода відійшла, а територія почала поступово заростати. Разом із природою на поверхню повертаються й місця, які археологи свого часу не могли повноцінно дослідити, як написали в "Daycom".

За словами археолога та військовослужбовця Сергія Нємцева, ця територія має особливе значення для вивчення історії півдня України. Тут можуть бути пам’ятки різних періодів — від найдавніших поселень до козацької доби.

Що вже знаходили на цій території

До появи водосховища археологи проводили тут дослідження, намагаючись врятувати частину пам’яток від затоплення. Одним із важливих об’єктів було поселення Бабине III, яке належало до бронзової доби.

Там знайшли кераміку, залишки жител та інші предмети, що допомогли дослідникам більше дізнатися про давні спільноти, які жили на території сучасної України тисячі років тому.

Серед інших важливих пам’яток — Мамай-Сарай, золотоординське місто XIV століття. Частина його території опинилася під водою, тому після відступу водойми дослідники отримали можливість знову звернути увагу на цю ділянку.

Не менш цікавим є Кам’янське городище. Тут археологи виявили сліди давніх поселень, фортифікацій та кам’яних споруд.

Сліди Запорозької Січі

Окремий інтерес становлять території, пов’язані з історією запорозького козацтва. У районі колишнього водосховища розташовані місця, пов’язані з Базавлуцькою, Кам’янською та Олешківською Січами.

Дослідники не виключають, що подальші роботи можуть допомогти знайти нові свідчення козацької історії. Частина таких пам’яток могла бути затоплена або з часом зруйнована природними процесами.

Втім, досліджувати колишнє дно зараз непросто. Територія швидко змінюється: з’являються дерева й чагарники, формуються заболочені ділянки та нова екосистема.

Майбутнє цих пам’яток також залежить від того, що буде з Каховською ГЕС і територією колишнього водосховища. Якщо водойму не відновлять у попередньому вигляді, археологи можуть отримати значно більше можливостей для досліджень.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, що буде з територією Каховського водосховища та чи зможе відновитися Великий Луг.