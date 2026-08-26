Стара хата за 5 тис. доларів здорожчала у 6 разів: як її перевтілили українці (відео)

Пара розповіла, як занедбана будівля стала їхнім постійним домом

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Подружжя придбало старий будинок у селі за 5 тисяч доларів у 2021 році. За кілька років занедбана оселя без води та базових умов перетворилася на місце для постійного життя, а її нинішню вартість власники оцінюють уже у 30 тисяч доларів.

Результат багаторічної роботи подружжя показало у відео в Instagram. Також вони пояснили, чому не шкодують, що замість нової оселі обрали занедбану хату.

Замість дачі — дім для постійного життя

На той момент придбання оселя була фактично занедбаною. У будинку не було навіть води, а до купівлі там ніхто не жив близько п'яти років.

Територія навколо також потребувала серйозного облаштування — усе заросло бур'янами та чагарниками.

Усе заросло бур'янами та чагарниками

"Ми хотіли дачу, але це стало місцем постійного життя", — розповіли власники.

Роботи вистачило на кілька років

Відновлення старої оселі не обмежилося косметичним ремонтом. За кілька років подружжя не лише відремонтувало сам будинок, а й повністю змінило територію навколо нього. До старої хати добудували нове приміщення, розчистили зарослу ділянку та облаштували сад.

Відновлення оселі тривало кілька років

Подружжя зробило ландшафтний сад

Водночас власники зазначають, що роботи ще не завершені.

"Ми не робили ідеальний ремонт, але створили свій острівець затишку", — пояснили вони.

Чому не купили новий будинок

За словами подружжя, їхній вибір не всі підтримували. Деякі знайомі вважали, що витрачати час і кошти на відновлення старого будинку недоцільно.

Власникам радили одразу придбати нову оселю, а не вкладатися в занедбану хату.

Втім, пара переконана, що зробила правильний вибір.

"Нам казали, що краще було купити новий дім, а не відбудовувати старий, але ми задоволені", — зазначили вони.

Власники будинку задоволені своїм вибором

Що стало головною перевагою життя за містом

Для подружжя ключовою цінністю виявився не лише сам будинок. Вони кажуть, що отримали те, чого не змогли б відтворити звичайним ремонтом у місті.

Йдеться про природу, простір і тишу навколо.

"Найголовніше — це природа, простір, спокій навколо, відносна автономність", — наголосили власники.

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