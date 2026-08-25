Купили за півмільйона і стільки ж вклали у ремонт: на що українка перетворила будинок під Києвом (відео)

Нові власники взялися за повне оновлення житла

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Київська блогерка Міла Геналюк разом із чоловіком придбала старий будинок у селі під Києвом і тепер перетворює його на затишне житло. Дівчина розповідає про етапи ремонту, вказуючи вартість, у яку їй це обходиться.

Відповідні ролики блогер публікує на своїй сторінці в Instagram. За її словами, вартість будинку – 520 тис. гривень (11 700 доларів).

"Це дача біля Києва площею 60 кв.м, яка була, м'яко кажучи, в занедбаному стані. Але при цьому далеко не типова. З комунікацій на момент покупки: світло, газ на вулиці, криниця, піч. Наше завдання перетворити дачу на повноцінний будинок для комфортного проживання взимку. Тому зараз максимально прокладаємо та облаштовуємо всі необхідні комунікації", — розповіла Геналюк.

У наступних відео дівчина показала перші результати "до" та "після".

Скільки коштує ремонт у будинку

За перший етап перетворення старого будинку в затишне та комфортне житло пара віддала 8550 доларів. У цю вартість увійшли:

Септик

Свердловина

Тераса з накриттям

Розведення сантехніки

Монтаж та виготовлення вікон

На другому етапі було проведено електрику. Робота обійшлася в 1000 доларів.

"Одразу зазначу, що штробили стіни та займалися монтажем електропроводки мій чоловік та брат. Тому така ціна", — пояснює блогер.

Штукатурка, шпаклівка, підготовка до фарбування стін коштували 1500 доларів.

Вхідні металеві двері в комплекті коштували ще 150 доларів. Хоча, як зазначила Міла Геналюк, їхня ціна від 550 доларів. Двері пара придбала на OLХ.

Підключення інтернету з річною оплатою — 125 доларів.

З моменту купівлі дачі минуло майже два з половиною місяці і за цей час пара витратила вже 11 325 доларів.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у Львові здають будинок за копійки. Як виглядає бюджетне житло в одному із найдорожчих міст.