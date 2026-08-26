Дідусеві олімпійки підкорюють молодь: чому спортивні кофти з 90-х знову стають популярними

Олімпійки з кінця минулого століття зову в моді

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Мода знову йде по колу і спортивні костюми та кофти-олімпійки це підтверджують. Адже зараз молодь прагне одягатись в ретро-спортивному стилі.

"Телеграф" розповість, чому такий одяг знову в тренді. Варто зауважити, що зараз мода знову перебуває під впливом "дворової" романтики 1990 років.

Молоді люди особливо активно шукають вінтажні моделі Adidas, Nike та Puma з характерними смужками та вільним кроєм. Це пояснюється тим, що молодь втомилася від стерильного мінімалізму і знову хоче одяг з "характером".

У 1990 роках олімпійка була частиною дворової культури, футбольних фанатських рухів та хіп-хоп сцени. У нульових її носили буквально всі – від скейтерів до реперів. Тепер цей тренд знову працює. Причина доволі проста — нове покоління активно переосмислює естетику минулого. А вінтажний одяг сьогодні сприймається не як "старі шмотки", а як спосіб виглядати індивідуально.

Зараз молодь все частіше збирає образи на кшталт старих кліпів. І олімпійка у такому луці – центральний елемент. А лише десять років тому олімпійку сприймали виключно як частину тренувального костюма. У 2026 році все інакше. Люди вибирають комфорт навіть у повсякденних образах.

Ретро-стиль стає все більше популярним серед молоді

І олімпійка тут виграє у худі і світшотів відразу за кількома параметрами. Вона легша, зручніша в багатошарових поєднаннях і візуально робить образ більш "цілісним". Особливо якщо порівнювати з оверсайз-худі, які часто ускладнюють силует.

Олімпійки з 90-х знову в моді

Олімпійки стали частиною культури на рівні з кросівками та широкими джинсами. Більше того, великі бренди як Adidas і Nike регулярно повертають архівні моделі в нові колекції, тому що попит стабільно високий.

Молодь знову шукає ретро речі

Раніше "Телеграф" розповідав, чому молодь полює на дідусеві годинники часів СРСР.