Коралі повертаються: чому українки знову обирають традиційне "бабусине" намисто

Мода знову повертається до традиційних аксесуарів

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Колись українське намисто було значно більшим, ніж просто прикрасою: воно розповідало про історію, походження, статус, родину та важливі події в житті жінки. І у 2026 році воно знову повертається в гардероб до українських жінок.

Про це пише Vogue. Зазначається, що намисто також слугувало оберегом, який передавали з покоління в покоління.

Сьогодні традиція носити масивне намисто отримує нове дихання. Українки повертають намиста у свій сучасний гардероб, переосмислюючи коралі та етнічні мотиви у нових легких і несподіваних формах.

В розряд улюблених потрапляють найрізноманітніші прикраси — від стриманих мінімалістичних моделей до виразних аксесуарів, які здатні перетворити навіть найпростіший образ у неперевершений "лук".

Українське намисто завжди приковувало до себе погляди

Намисто червоного кольору здавна посідає особливе місце в українській культурі. Він символізує життя, енергію, духовний захист і жіночу силу. Саме тому червоне намисто стало однією з найвпізнаваніших прикрас українського традиційного костюма, увібравши в себе неперевершену естетику та глибоке символічне значення.

Сучасний образ виглядає чудово з українським намистом. Фото Vogue

Сучасний образ чудово доповнюється українським намистом. Фото Vogue

Сьогодні українки переосмислюють цей аксесуар, поєднуючи традицію з сучасною модою. Їхні образи доводять, що червоне намисто може виходити за межі етнічного образу й ставати акцентною прикрасою сучасного гардероба. Ці прикраси нагадують, що намисто сьогодні – не лише відсилання до давнього минулого, а спосіб виразити власну ідентичність та розповісти за допомогою стилю особисту історію.

Сучасний погляд на українське нимисто. Фото Vogue

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