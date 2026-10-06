Майже як у дорослих: в Україні хочуть збільшити робочий день для підлітків

Якщо законопроєкт ухвалять, підлітки працюватимуть лише на 2 години на тиждень менше за дорослих

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В Україні висунули ініціативу щодо збільшення максимальної тривалості робочого тижня для неповнолітніх та дозволу їм працювати у вихідні. Також пропонують спростити процедуру оформлення молодих працівників для роботодавців.

Скільки годин на тиждень пропонують дозволити працювати підліткам

Відповідні пропозиції містить законопроєкт № 16114, зареєстрований у Верховній Раді. Він передбачає збільшення максимальної тривалості робочого часу, запровадження електронних трудових договорів та низку інших змін для неповнолітніх працівників.

Зокрема пропонується збільшити допустиму загальну кількість робочих годин для підлітків до 38. Зараз цей ліміт встановлено на рівні 36 годин для осіб від 16 до 18 років.

При цьому нормальна тривалість робочого часу для повнолітнього в Україні встановлена на рівні 40 годин на тиждень. Якщо документ підтримають, 16−18-річні будуть працювати лише на дві години менше за дорослих.

Підлітки від 15 до 16 років та учні 14–15 років (під час канікул) максимально за законом можуть працювати до 24 годин на тиждень. Законопроєкт пропонує для обох категорій збільшити максимальну тривалість робочого тижня до 26 годин.

Чинні умови праці неповнолітніх. Інфографіка: oppb.com.ua

Працювати можна буде й вихідними

Зараз законом заборонено неповнолітнім працювати вночі, надурочно та вихідними днями. Законопроєкт пропонує зняти заборону на роботу у вихідні дні для осіб молодше 18 років.

Варто зазначити, що велика кількість підлітків працевлаштовуються у сферах, де значна частина навантаження припадає саме на суботу та неділю. Йдеться про торгівельні мережі, громадське харчування та сферу послуг. Тому ця зміна – найбільш значуща.

Спрощення трудових договорів

Ще одне нововведення може торкнутися процедури оформлення на роботу. Якщо законопроєкт підтримають, трудовий договір із неповнолітнім можна буде укладати в електронній формі. Це спростить процедуру для роботодавців, а підліткам дасть ширший доступ до офіційної зайнятості, зокрема дистанційної.

Які ще зміни можуть запровадити

Чинні правила забороняють встановлювати випробувальний термін працівникам, які не досягли 18-річного віку. Законопроєкт пропонує дати роботодавцям таку можливість.

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