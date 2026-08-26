Дедушкины олимпийки покоряют молодежь: почему спортивные кофты из 90-х снова становятся популярными

Олимпийки с конца прошлого века зову в моде

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Мода снова идет по кругу и спортивные костюмы и кофты-олимпийки подтверждают это. Сейчас молодежь стремится одеваться в ретро-спортивном стиле.

"Телеграф" расскажет, почему такая одежда снова в тренде. Следует отметить, что сейчас мода снова находится под влиянием "дворовой" романтики 1990 годов.

Молодые люди особенно активно ищут винтажные модели Adidas, Nike и Puma с характерными полосками и свободным кроем. Это объясняется тем, что молодежь устала от стерильного минимализма и снова хочет одежду с "характером".

В 1990-х годах олимпийка была частью дворовой культуры, футбольных фанатских движений и хип-хоп сцены. В нулевых ее носили буквально все – от скейтеров до рэперов. Теперь этот тренд снова работает. Причина достаточно проста — новое поколение активно переосмысливает эстетику прошлого. А винтажная одежда сегодня воспринимается не как "старые шмотки", а как способ выглядеть индивидуально.

Сейчас молодежь все чаще собирает образы в духе старых клипов. И олимпийка в таком луке – центральный элемент. А всего десять лет назад олимпийку воспринимали исключительно как часть тренировочного костюма. В 2026 году все по-другому. Люди выбирают комфорт даже в повседневных образах.

Ретро-стиль становится все более популярным среди молодежи

И олимпийка здесь выигрывает у худи и свитшотов сразу по нескольким параметрам. Она легче, удобнее в многослойных сочетаниях и визуально делает образ более "целостным". Особенно если сравнивать с оверсайз-худи, которые часто усложняют силуэт.

Олимпийки из 90-х снова в моде

Олимпийки стали частью культуры наравне с кроссовками и широкими джинсами. Более того, большие бренды как Adidas и Nike регулярно возвращают архивные модели в новые коллекции, потому что спрос стабильно высок.

Молодежь снова ищет ретро вещи

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