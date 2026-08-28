Урожай швидко згниє під вересневими дощами: як терміново врятувати город

Надлишок вологи може загубити ваш урожай ще до збору

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Вже з 5 вересня українські синоптики прогнозують серйозну зміну погоди. Спека та суховії зміняться на затяжні дощі та грози, причому це стосується більшої частини країни. Тому зараз садівники та городники поспішають підготуватися до майбутньої стихії, щоб мінімізувати втрати врожаю, що дозріває.

Рясні опади створюють чудові умови для розвитку грибкових хвороб та різних гнилей. Також, коли вологи дуже багато, плоди можуть тріскатися, тому доцільно потурбуватися про це заздалегідь.

Найбільше через зміну погоди може дістатися виноградникам, адже сонячна ягода швидко вбере воду, втратить цукор і ризикує зіткнутися з розтріскуванням. У тріщини легко проникають бактерії та грибки, у зв’язку з чим надалі з’являються гнилі та врожаю вже не бувати.

Але вихід є завжди, треба лише заздалегідь обробити виноградники та сади-городи потрібними препаратами .

Наприклад, Хорус працює від мілдью, оїдіуму та гнилі , термін очікування на винограді 7 днів, дозування 12 мл на 10 літрів води. На плодових деревах термін очікування Хоруса становить 30 днів, тому застосовувати його треба лише якщо до дозрівання врожаю є стільки часу. До речі, Хорус має український аналог під назвою "Страж" .

Ще один ефективний препарат від гнили — Світч. Тільки треба пам’ятати, що термін очікування на винограді у Світча 7 днів, на помідорах-огірках – 10 днів, а на плодових деревах – до 20.

Від розтріскування плодів допоможуть добрива з кальцієм, наприклад, "Брексил Са", а також плівкоутворюючі антитранспіранти, як, наприклад, Вапор Гард.

Якщо врожай ось-ось встигне, можна скористатися засобами з нульовим терміном очікування. Йодоцид бореться з будь-якими бактеріями, вірусами та грибками. Цим препаратом можна обробити все поспіль, чи то помідори, огірки, картопля, виноград чи плодові дерева. Потужна дезінфекція без шкоди здоров’ю.

Чим обробити сад та виноград від гнилі, мілдью та оїдіуму у вересні. Інфографіка підготовлена ​​за допомогою ШІ

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, як урятувати врожай, якщо яблука падають ще зеленими.