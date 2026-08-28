Урожай быстро сгниет под сентябрьскими дождями: как срочно спасти огород

Избыток влаги может погубить ваш урожай еще до сбора

Доверяйте надёжному — подпишитесь на Telegraf в Google Новостях

Уже с 5 сентября украинские синоптики прогнозируют серьезное изменение погоды. Жара и суховеи сменятся на затяжные дожди и грозы, причем это касается бОльшей части страны. Поэтому сейчас садоводы и огородники спешат подготовиться к грядущей стихии, чтобы минимизировать потери созревающего урожая.

Обильные осадки создают отличные условия для развития грибковых болезней и разных гнилей. Также, когда влаги слишком много, плоды могут трескаться, поэтому целесообразно побеспокоиться об этом заранее.

Больше всего из-за смены погоды может достаться виноградникам, ведь солнечная ягода быстро впитает в себя воду, потеряет сахар и рискует столкнуться с растрескиванием. В трещины легко проникают бактерии и грибки, в связи с чем в дальнейшем появляются гнили и урожаю уже не бывать.

Но выход есть всегда, надо только заранее обработать виноградники и сады-огороды нужными препаратами .

Например, Хорус работает от милдью, оидиума и гнилей , срок ожидания на винограде 7 дней, дозировка 12 мл на 10 литров воды. На плодовых деревьях срок ожидания Хоруса составляет 30 дней, поэтому применять его надо только если до созревания урожая есть столько времени. Кстати, у Хоруса есть украинский аналог под названием "Страж".

Еще один эффективный препарат от гнилей — Свитч. Только надо помнить, что срок ожидания на винограде у Свитча 7 дней, на помидорах-огурцах — 10 дней, а на плодовых деревьях — до 20.

От растрескивания плодов помогут удобрения с кальцием, например, "Брексил Са",а также пленкообразующие антитранспиранты, как например, Вапор Гард.

Если урожай вот-вот поспеет, можно воспользоваться средствами с нулевым сроком ожидания. Йодоцид борется с любыми бактериями, вирусами и грибками. Этим препаратом можно обработать все подряд, будь то помидоры, огурцы, картофель, виноград или плодовые деревья. Мощная дезинфекция без вреда для здоровья.

Чем обработать сад и виноград от гнили, милдью и оидиума в сентябре. Инфографика подготовлена с помощью ИИ

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, как спасти урожай, если яблоки падают еще зелеными.