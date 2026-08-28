Урожай быстро сгниет под сентябрьскими дождями: как срочно спасти огород
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Избыток влаги может погубить ваш урожай еще до сбора
Уже с 5 сентября украинские синоптики прогнозируют серьезное изменение погоды. Жара и суховеи сменятся на затяжные дожди и грозы, причем это касается бОльшей части страны. Поэтому сейчас садоводы и огородники спешат подготовиться к грядущей стихии, чтобы минимизировать потери созревающего урожая.
Обильные осадки создают отличные условия для развития грибковых болезней и разных гнилей. Также, когда влаги слишком много, плоды могут трескаться, поэтому целесообразно побеспокоиться об этом заранее.
Больше всего из-за смены погоды может достаться виноградникам, ведь солнечная ягода быстро впитает в себя воду, потеряет сахар и рискует столкнуться с растрескиванием. В трещины легко проникают бактерии и грибки, в связи с чем в дальнейшем появляются гнили и урожаю уже не бывать.
Но выход есть всегда, надо только заранее обработать виноградники и сады-огороды нужными препаратами.
Например, Хорус работает от милдью, оидиума и гнилей, срок ожидания на винограде 7 дней, дозировка 12 мл на 10 литров воды. На плодовых деревьях срок ожидания Хоруса составляет 30 дней, поэтому применять его надо только если до созревания урожая есть столько времени. Кстати, у Хоруса есть украинский аналог под названием "Страж".
Еще один эффективный препарат от гнилей — Свитч. Только надо помнить, что срок ожидания на винограде у Свитча 7 дней, на помидорах-огурцах — 10 дней, а на плодовых деревьях — до 20.
От растрескивания плодов помогут удобрения с кальцием, например, "Брексил Са",а также пленкообразующие антитранспиранты, как например, Вапор Гард.
Если урожай вот-вот поспеет, можно воспользоваться средствами с нулевым сроком ожидания. Йодоцид борется с любыми бактериями, вирусами и грибками. Этим препаратом можно обработать все подряд, будь то помидоры, огурцы, картофель, виноград или плодовые деревья. Мощная дезинфекция без вреда для здоровья.
Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, как спасти урожай, если яблоки падают еще зелеными.