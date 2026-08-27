Літо затримається, але із сюрпризом: метеоролог здивував прогнозом на вересень

Середні показники температури дещо перевищуватимуть норму

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В цьому році вересень в Україні розпочнеться з теплої та переважно сухої погоди. Середня температура повітря протягом місяця становитиме близько від +13 до +18°С.

Про це в ексклюзивному інтерв'ю "Телеграфу" розповів кандидат географічних наук, метеоролог Ігор Кібальчич. За його словами, у першій та другій декадах місяця у низці областей можна очікувати на опади різної інтенсивності.

Метеоролог пояснив, що у вересні зазвичай відбувається поступовий перехід літніх циркуляційних процесів на осінні. Цьому сприяє насамперед скорочення світлового дня та помітне зменшення припливу сонячного тепла на земну поверхню.

"Свіжі прогностичні дані показують, що цього року вересень розпочнеться з теплої та переважно сухої погоди на території України. Атмосферний тиск очікується близьким до норми з незначними коливаннями. Вітер переважатиме західного та південно-західного напрямку", — сказав Кібальчич.

Він додав, що найінтенсивніші дощі очікуються на півночі Європи у зв'язку з активізацією циклонів атлантичного походження. До кінця першої декади місяця це явище поступово пошириться і на територію України.

"Тому після 5 вересня у низці областей нашої країни погода стане більш нестійкою: посилиться вітер, відбудуться різкі коливання тиску, а також пройдуть опади різної інтенсивності, місцями у супроводі грози та дрібного граду. Дощова та прохолодна погода спостерігатиметься також упродовж другої декади вересня", — зазначив Кібальчич.

Ігор Кібальчич

За його словами, стабілізація погодних умов та потепління прогнозується після 20 вересня на тлі розвитку антициклону. У цей період практично на всю територію Європи пошириться область підвищеного атмосферного тиску, яка ознаменує початок першого бабиного літа.

"Загалом середньомісячна температура вересня по всій Європі очікується тепліше за норму. В Україні аномалія прогнозується в межах +0,5…+1,5°С щодо середніх багаторічних показників. Таким чином, вереснева температура становитиме близько +13,5…+18,3°С. В окремі дні першої декади, переважно у південних, центральних та східних регіонах, вдень повітря може прогріватися до +30…+34°С. Ймовірність заморозком у вересні цього року є досить низькою протягом усього місяця", — сказав Кібальчич.

Водночас, за словами метеоролога, протягом місяця прогнозуються дещо нерівномірні опади. Крім того, суттєво коливатиметься їхня інтенсивність.

"Найбільші дощі пройдуть у період з 6 по 14 вересня. Місцями може випасти більше місячної норми, насамперед у північних та західних регіонах. Найменше опадів буде у південно-східній половині країни та Криму. Сумарна кількість опадів за місяць очікується в Україні на 10 – 30% більше за кліматичну норму і коливатиметься близько 40 – 80 мм, у Карпатах близько 100 – 120 мм. Іноді можуть відзначатися грози та шквалистий вітер, особливо під час проходження контрастних атмосферних фронтів", — резюмував Кібальчич.

На карті для наочності представлено прогностичне поле аномалії кількості опадів у вересні на території Європи та України. Зеленим кольором виділено перевищення норми, помаранчевим та жовтим – дефіцит опадів.

Прогноз щодо опадів в Європі у вересні

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