Старі металеві чи нові пластикові: як стан труб у квартирі насправді впливає на витрату води

Іржа з металу забиває фільтри

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Старі, забиті іржею водопровідні труби безпосередньо не викликають збільшення витрат води. Проте вони впливають на роботу інших елементів системи, через що люди відмовляються від економних рішень і рахунки за воду збільшуються.

Про це "Телеграфу" розповів інженер кафедри теплотехніки КНУСА Ігор Козячина. За його словами, старі труби не змушують лічильник крутитися швидше.

"Їхня головна проблема – бруд та іржа, які постійно забивають сітки аераторів і фільтри. Через слабкий напір люди знімають аератори зовсім і починають витрачати воду безконтрольно, просто щоб нормально помитися", — розповів фахівець.

Пластикові труби. Фото: buduemo.com

Водночас пластикові труби гарантують стабільний тиск води та чисті сіточки приладів, каже інженер. В результаті економні насадки виконують свою пряму задачу, витрата води зменшується.

Нагадаємо, Ігор Козячина також розповів "Телеграфу", що заміна стандартної душової лійки на "економну" може вдвічі знизити витрати води. Він розповів, як не помилитися з вибором пристрою. Звичайна лійка пропускає 12–20 літрів на хвилину (це 120–200 літрів за 10 хвилин душу). Економна лійка з аерацією бере 6–9 літрів на хвилину (60–90 літрів за 10 хвилин). Проте купувати дешеві варіанти "з мікроотворами" немає сенсу.