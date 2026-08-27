Зливаєте десятки літрів води, перш ніж піде гаряча? Чи винен у цьому ваш кран

Лічильник крутить, а вода холодна

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У багатьох багатоповерхівках мешканці стикаються з однаковою проблемою: щоб дочекатися гарячої води, доводиться спочатку злити десятки літрів холодної. При цьому лічильник гарячої води може фіксувати витрати, хоча вода ще не нагрілася до потрібної температури.

Чи можна вирішити проблему за допомогою сантехніки безпосередньо у квартирі та чому причина часто криється не в крані, а в системі всього будинку, "Телеграфу" розповів інженер кафедри теплотехніки КНУСА Ігор Козячина.

Чому гаряча вода не надходить одразу

Як пояснив Ігор Козячина, сантехнічного рішення, яке могло б змусити холодну воду в трубах квартири миттєво стати гарячою, фактично немає.

Причину слід шукати в системі гарячого водопостачання самого будинку — зокрема, у роботі або відсутності лінії рециркуляції.

"Сантехнічно змусити воду стати гарячою неможливо — проблема у відсутності або несправності лінії рециркуляції в будинку", — пояснив Ігор Козячина у коментарі "Телеграфу".

Саме система рециркуляції має забезпечувати постійний рух гарячої води трубами. Завдяки цьому вода не повинна повністю охолоджуватися, поки мешканці не користуються краном.

Якщо ж така система відсутня або працює несправно, вода в трубах між джерелом подачі та квартирою поступово втрачає температуру.

Чи можна вирішити проблему лише у своїй квартирі

Заміна змішувача або інші звичайні сантехнічні роботи у квартирі проблему не вирішать, якщо причина полягає у внутрішньобудинковій системі.

У такому випадку необхідно звертати увагу саме на роботу рециркуляції гарячої води.

Мешканцям варто з'ясувати:

чи передбачена в будинку система рециркуляції;

чи працює вона належним чином;

чи немає несправностей у внутрішньобудинкових мережах;

хто відповідає за обслуговування системи — ОСББ, керуюча компанія або інша організація.

Чому довге очікування може бити по кишені

Ситуація стає особливо неприємною для власників квартир із лічильниками. Поки людина зливає воду, очікуючи потрібної температури, прилад обліку продовжує фіксувати обсяг води, що проходить через нього.

Якщо така ситуація повторюється щодня, витрати можуть поступово накопичуватися.

Не лише гаряча вода: які ще несправності збільшують рахунки

Раніше "Телеграф" уже розповідав, як несправна сантехніка може непомітно збільшувати витрати води.

Зокрема, протікання зливного бачка унітаза може призвести до втрати від 50 до 200 літрів води на добу.

Також "Телеграф" ділився простим способом, який дозволяє приблизно за хвилину перевірити, чи не підтікає унітаз. Це може допомогти виявити приховану проблему до того, як вона суттєво вплине на суму в платіжці.