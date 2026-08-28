Старые металлические или новые пластиковые: как состояние труб в квартире на самом деле влияет на расход воды

Ржавчина из металла забивает фильтры

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Старые, забитые ржавчиной водопроводные трубы напрямую не вызывают увеличения расхода воды. Однако они влияют на работу других элементов системы, поэтому люди отказываются от экономных решений и счета за воду увеличиваются.

Об этом "Телеграфу" рассказал инженер кафедры теплотехники КНУСА Игорь Козячина. По его словам, старые трубы не заставляют счетчик крутиться быстрее.

"Их главная проблема — грязь и ржавчина, которые постоянно забивают сетки аэраторов и фильтры. Из-за слабого напора люди снимают аэраторы совсем и начинают тратить воду бесконтрольно, просто чтобы нормально помыться", — рассказал специалист.

Пластиковые трубы. Фото: buduemo.com

В то же время, пластиковые трубы гарантируют стабильное давление воды и чистые сеточки приборов, говорит инженер. В результате экономные насадки выполняют свою прямую задачу, расход воды уменьшается.

Напомним, Игорь Козячина также рассказал "Телеграфу", что замена стандартной душевой лейки на "экономную" может вдвое снизить расход воды. Он рассказал, как не прогадать с выбором устройства. Обычная лейка пропускает 12–20 литров в минуту (это 120–200 литров за 10 минут на душу). Экономная лейка с аэрацией берет 6–9 литров в минуту (60–90 литров в 10 минут). Однако покупать дешевые варианты "с микроотверстиями" бессмысленно.