Економія рівно вдвічі: викиньте вашу стару насадку для душу — вона вас грабує

Фахівець підказав, як уникнути забивання отворів

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Заміна стандартної душової лійку на "економну" може забезпечити суттєву економію води. Однак при виборі пристрою важливо звернути увагу на важливий момент.

Про це "Телеграфу" розповів інженер кафедри теплотехніки КНУСА Ігор Козячина. За його словами, при заміні звичайної душової лійки, витрата води скорочується вдвічі.

Як пояснив фахівець, звичайна лійка пропускає 12–20 літрів на хвилину (це 120–200 літрів за 10 хвилин душу). Економна лійка з аерацією бере 6–9 літрів на хвилину (60–90 літрів за 10 хвилин).

"Проте уникайте дешевих лійок "з мікроотворами" (вони миттєво забиваються кальцієм), натомість обирайте моделі з функцією підмішування повітря всередині", — радить Ігор Козячина.

Душова лійка з мікроотворами (її часто називають турболійка) — це сантехнічний пристрій, у якому вихідні отвори для води мають надзвичайно малий діаметр. Їх роблять за допомогою лазерної перфорації.

Турболійка для душу. Фото: domopolis.ua

Душова лійка з функцією підмішування повітря (її також часто називають аераційною або еколійкою) примусово змішує потік води з повітрям безпосередньо всередині корпусу лійки перед тим, як вона вийде назовні.

Лійка для душу з аерацією. rozetka.com.ua

Нагадаємо, раніше Ігор Козячина пояснив "Телеграфу", що якщо у квартирі занадто високий напір, багато води "вилітає" в раковину просто так. Від зайвих витрат та псування техніки може врятувати встановлення редуктора тиску води.