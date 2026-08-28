Тканинні килимки для ванної йдуть у минуле. Яка фантастична заміна їх витісняє

Ця альтернатива тепла на дотик і поглинає вологу до п'яти разів більше власної ваги

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Килимки для ванної кімнати з тканини (бавовни чи синтетичних матеріалів) відходять у минуле, бо вони схильні до накопичення бактерій. Їм на зміну приходить сучасне рішення.

Про це розповідає британський сайт Natural Step. Через вологе середовище у ванній кімнаті, килимок може не висихати до кінця. В цьому випадку в ньому можуть розмножуватися бактерії, а сам килимок може неприємно пахнути.

Навіть регулярне прання не завжди розв'язує проблему. Річ у тім, що бавовну та синтетичні тканини, з яких роблять килимки, зазвичай можна прати лише за температури 40 градусів. Цієї температури недостатньо, щоб знищити багато поширених видів бактерій.

Чим замінити тканинний килимок у ванній

Нова альтернатива тканинним килимкам — килимки для ванної з натурального каменю. Це швидковисихаючі підлогові килимки, виготовлені з діатомової землі, які при контакті поглинають воду. Діатомова земля — це легка гірська порода, яка складається зі скам'янілих панцирів мікроскопічних діатомових водоростей.

Кам'яні килимки для ванної. Фото: naturalstep

Такий килимок — теплий на дотик і поглинає вологу до п'яти разів більше власної ваги, залишаючись при цьому сухим зовні. Вода зникає з поверхні протягом кількох секунд, а килимок повністю висихає за 10-15 хвилин. Бактерії не мають вологого середовища для розмноження.

Кам'яний килимок дуже простий у догляді. Прати його не потрібно, достатньо просто час від часу злегка почистити поверхню щіткою.

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