Мочалкам для душу час на смітник. Яка альтернатива "захоплює" світ

Старі рішення поступаються місцем новим альтернативам

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Звичні для нас мочалки для душу поступаються місцем більш практичним варіантам для щоденної гігієни. Вироби з поролону йдуть у минуле.

Про сучасні альтернативи губкам для душу розповідає британський сайт ScrubMe. Фахівці пояснили, чому краще не використовувати не лише губки з поролону, але навіть й екологічну альтернативу — мочалку з люфи (трав'яниста ліана родини гарбузових, з плодів якої виготовляють натуральні екологічні мочалки).

Мочалки з поролону та люфи йдуть у минуле. Фото: Колаж "Телеграф"

Річ у тім, що пориста структура цих мочалок погано висихає у вологому середовищі ванної кімнати. Волога утримується всередині мочалки, що створює умови для розмноження бактерій.

Чим замінити мочалку для тіла

У світі набувають популярності аксесуари для миття тіла з силікону. Вони зручно розподіляють гель для душу по шкірі, створюють піну та ніжно скрабують тіло.

Плюс силікону в тому, що він є непористим матеріалом, тому вода стікає з поверхні, а не вбирається у волокна. Він висихає значно швидше, ніж звичайні мочалки, що запобігає розмноженню бактерій.

Мочалки для тіла з силікону. Фото: Колаж "Телеграф"

За умови регулярного ополіскування та базового догляду якісний силіконовий скраб для тіла може прослужити рік та навіть довше.

Це найкращий варіант для тих, хто шукає просту заміну мочалки, яка довше служитиме, та буде більш гігієнічною. Аксесуари для миття з силікону бувають різних видів — у вигляді звичної нам мочалки, або як щіточка для тіла. Також можна купити варіант щітки на довгій ручці, чи мочалку з двома ручками, якими зручно мити спину.

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