Війна може закінчитися в 2027 році? Українці побачили несподіваний "знак" у грибах

Українці згадали стару прикмету та знайшли цікаву закономірність

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В Україні здавна існує народна прикмета: якщо в лісі раптом з’явилося дуже багато грибів, це нібито може бути передвісником війни, голоду або інших великих потрясінь. Особливо часто про це згадують, коли грибний сезон видається незвично врожайним.

Користувач Threads вирішив перевірити цю закономірність на власних спостереженнях і припустив, що у першому півріччі 2027 року війни в Україні може не бути. За його словами, у 2026 році "рівень" грибів повернувся до значень, які спостерігалися до 2020 року включно, тоді як із 2021-го гриби нібито "точно вказували", що війна триватиме або почнеться наступного року.

За його версією, остаточно перевірити це припущення можна буде вже у 2027 році. Щодо другого півріччя, висновки автор пропонує робити наприкінці осіннього грибного сезону.

Він окремо уточнює: це не прогноз завершення війни, а лише спроба простежити закономірність між природним явищем та історичними подіями.

Допис у Threads

"Аби скоріше закінчилась ця клята війна"

Публікація викликала жваву реакцію в коментарях. Частина користувачів поставилася до спостереження з гумором, а інші пригадали, що про зв’язок грибного врожаю з війною чули ще від батьків, бабусь та прабабусь.

"Я вже навіть у гриби готова повірити, аби скоріше закінчилась ця клята війна", — написала одна з користувачок.

Коментар з Threads

"О нарешті достойний уваги прогноз".

Коментар з Threads

"Нарешті. Тредс преміум. Це найлогічніше, що я читав за останні півроку. Лайк, репост".

Коментар з Threads

"Уточнення: мова про білі? Бо за 13 і 21 рік підтверджую, білі відрами носили з лісу".

Коментар з Threads

Ще одна користувачка нагадала, що це відоме народне повір’я, яке вона пам’ятає з дитинства:

"Це народна прикмета — багато грибів, буде війна. Пам’ятаю ще як мама звернула увагу, що у 2013–2014 рр. грибів було багато як ніколи. У нас, на півночі країни, їх збирали мішками!"

Коментар з Threads

"У 2013 я із захопленням збирала гриби і тішилась як дитина. Старші люди хитали головою і казали "буде війна". Так дико було це чути".

Коментар з Threads

Ще одна коментаторка з Буковини зазначила, що про таку закономірність розповідали старші покоління:

"Я з Буковини, в нас теж так казали. А ще бабусі і прабабки розповідали що голод пережили, бо грибів було повно, не тількі в лісі але й прям на подвірʼї".

Коментар з Threads

Звідки взялася прикмета про гриби

В українській народній традиції вважається, що особливо врожайний грибний рік може бути передвісником непростих подій. Найчастіше з великою кількістю грибів пов’язували саме війну.

Одним із найвідоміших прикладів прихильники цієї прикмети називають 1940 та 1941 роки. За переказами, тоді був надзвичайно врожайний грибний сезон, а вже у 1941 році Друга світова війна безпосередньо прийшла на територію України.

Саме такі історичні збіги й могли закріпити у народній пам’яті уявлення про гриби як своєрідний "передвісник" великих потрясінь.

Однак війна — далеко не єдина подія, яку намагалися пов’язувати з грибним урожаєм.

У різних регіонах вважалося, що велика кількість грибів може передвіщати:

зміну влади;

голод;

хвороби та епідемії;

велику кількість смертей;

суспільні потрясіння.

Варто зазначити, що попри численні історії та збіги, наукових доказів того, що врожай грибів може передбачати війну, зміну влади чи інші масштабні події, немає.

Окремо існує прикмета про білий гриб. Великий урожай боровиків традиційно вважався доброю ознакою для господарства.

В українському фольклорі є відоме прислів’я: "Якщо грибівно — то й хлібівно".

Вважалося, що рясний грибний сезон може означати хороший урожай зернових. І тут народне спостереження частково має цілком природне пояснення.

Гриби добре ростуть за достатньої кількості вологи та тепла. Посушливі періоди, навпаки, можуть суттєво скоротити їхню кількість.

Тому сприятливий для грибів рік нерідко одночасно виявляється сприятливим і для інших рослин. Саме це могло стати основою для давніх спостережень та прикмет.

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