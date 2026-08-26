Чудернацький колір та форма: українець знайшов незвичайний гриб і здивував мережу (фото)

Цьому грибу приписують деякі лікувальні властивості

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Українець знайшов в лісі незвичайний гриб. Попри чудернацький вигляд він виявився їстівним трутовиком сірчано-жовтим.

Про це пише користувач соцмережі Threads. Варто зауважити, що цей гриб має чудернацьку форму та вигляд.

Чоловік розповів, що знайшов гриб в змішаному листовому лісі, де росли дуби буки та граби. А про те, чи їстівний його "трофей" він вирішив дізнатись у штучного інтелекту.

"Знайшов грибочки в лісі. ШІ каже що можна їсти. Що скажете? ", — йдеться в повідомленні.

Чоловік знайшов великий гриб

Гриб має яскраво-жовтий колір

Гриб має чудернацьку форму

Чоловік знайшов гриб у змішаному лісі

Що пишуть в коментарях?

Користувачі з гумором сприйняли ідею з'їсти невідомий гриб, покладаючись на інформацію від штучного інтелекту. Проте, зрештою, люди з'ясували, що це — трутовик сірчано-жовтий, безпечний їстівний гриб.

"Якщо будете їсти, передайте привіт моїй бабі";

"Помийтесь і вдягніться в чисте перед вживанням, про всяк випадок";

"Головне, щоб ШІ потім не писав : ой дійсно ти був правий, я трохи помилився";

"Одумайся, не їж. Зомбі Апокаліпсису ще не вистачає нам";

Коментарі користувачів

"Я такого знаходила. Не взяла, але аромат був в нього неймовірний. Правда через хвилин 10 його вже не було";

"Трутовик сірчано-жовтий, доволі смачний. В мене чоловік грибник, то я в минулому році відкрила цей гриб для себе", — пишуть в коментарях.

Коментарі користувачів

Що ще відомо про цей гриб?

Трутовик сірчано-жовтий або летипор сірчано-жовтий (Laetiporus sulphureus) — деревний гриб з родини фомітопсисових (Fomitopsidaceae). Місцева назва — кулина. Молоді плодові тіла використовують в кулінарії.

Шапки рихлом'ясисті, 10-40 см у діаметрі, 1-4 см завтовшки, напівкруглі, черепичастими групами, помаранчево- або сірчано-жовті, часто з рожевим відтінком, згодом вицвітають до жовтуватого кольору.

Гриб має специфічний, приємний запах. Молоді плодові тіла їстівні, мають специфічний ніжний смак. Використовують свіжими. З грибів готують котлети, омлети з яєць, начинку для пирогів.

В декого може викликати розлади травлення та спричиняти алергію. За деякими даними, гриб містить антибіотичні, протипухлинні речовини.

Трутовик сірчано-жовтий. Фото Вікіпедія

Раніше "Телеграф" розповідав, що в Україні росте незвичайний "чаклунський" гриб, який люди століттями обходили десятою дорогою.