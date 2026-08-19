Століттями обходили десятою дорогою: в Україні росте незвичайний "чаклунський" гриб

Раніше цьому грибу приписували "чаклунські" властивості

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В Карпатськийх лісах можна зустріти "магічний" гриб — боровик зернистоногий. Він на перший погляд здається звичайним, але варто лише доторкнутися до нього або зробити зріз – і його яскраво-жовта м'якоть буквально за кілька секунд набуває насиченого синього кольору.

Про це пишуть в соцмережі Facebook. Зазначається, що це один з найцікавіших грибів українських лісів.

Зазвичай, коли бачиш такий гриб в лісі, намагаєшся оминути його. Оскільки він виглядає дуже яскраво.

"Коли зустрічаєш у Карпатах дубовик крапчастий, важко не піддатися відчуттю, що цей гриб створили лісові чаклуни. Його вогняна ніжка та оксамитовий капелюшок настільки вибиваються із затишної палітри звичайних боровиків, що наші предки століттями обходили його десятою дорогою. Через здатність миттєво синіти від найменшого дотику, йому приписували зв'язок із нечистою силою і несправедливо називали "відьмацьким" грибом", — йдеться в повідомленні.

Насправді ж цей гриб руйнує головне правило недосвідчених та обережних грибників. Попри те, що нас з дитинства вчили: "усе яскраве, червоне та синє в лісі — отрута" — дубовик доводить зворотнє.

Боровик зернистоногий (Neoboletus luridiformis)

"Цей унікальний хімічний трюк із синявою — лише природний захист м'якоті від швидкого окиснення, під яким ховається неймовірно щільний, смачний та ароматний делікатес, що за своїми якостями часто обходить навіть білі гриби.

Природа Карпат обожнює такі перевірки на сміливість. Вона ніби грається з нами, ховаючи свої найкращі скарби за маскою небезпеки, і лише ті, хто дійсно знає мову лісу, повертаються додому з повними кошиками цієї карпатської екзотики", — зазначено в повідомленні.

Що ще відомио про цей гриб?

Боровик зернистоногий або дубовик крапчастий (Neoboletus luridiformis) — умовно їстівний гриб. Має м'ясисту шапку діаметром 5 – 20 см. Поверхня шапки гладка, суха, матова. Ніжка висотою 5 – 15 см, діаметром 2 – 6 см.

Боровик зернистоногий (Neoboletus luridiformis)

М’якоть щільна, м’ясиста, яскраво-жовтого кольору, біля основи ніжки червонувата, на зрізі спочатку швидко синіє, потім через кілька хвилин сіріє, з приємним смаком та запахом. Росте з червня до кінця вересня в листяних, хвойних та змішаних лісах, з дубами, буками, соснами, ялинами, поодинці та невеликими групами. Зустрічається по всьому лісостепу, в Карпатах та лівобрежжі України.

Умовно їстівний гриб 2 категорії. Використовується після дворазового 20-ти хвилинного відварювання (відвар злити), вареним, смаженим. В сирому вигляді слабо отруйний. При споживанні з алкоголем може спричинити харчове отруєння, що супроводжується шлунково-кишковими розладами. Вживання гриба також може призвести до отруєння, у разі вживання його через добу після прийому алкоголю, або у разі прийому алкоголю через добу після споживання гриба.

Група боровиків зернистоногих (Neoboletus luridiformis)

Раніше "Телеграф" розповідав, що українець показав грибну локацію під Києвом.