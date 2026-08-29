Война может закончиться в 2027 году? Украинцы увидели неожиданный "знак" в грибах

Украинцы вспомнили старую примету и обрели интересную закономерность

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В Украине издавна существует народная примета: если в лесу вдруг появилось очень много грибов, это якобы может быть предвестником войны, голода или других больших потрясений. Особенно часто об этом вспоминают, когда грибной сезон выдается необычайно урожайным.

Пользователь Threads решил проверить эту закономерность на собственных наблюдениях и предположил, что в первом полугодии 2027 года войны в Украине может не быть. По его словам, в 2026 году "уровень" грибов вернулся к значениям, которые наблюдались до 2020 года включительно, тогда как с 2021-го грибы якобы "точно указывали", что война будет продолжаться или начнется в следующем году.

По его версии, окончательно проверить это предположение можно будет уже в 2027 году. Что касается второго полугодия, выводы автор предлагает делать в конце осеннего грибного сезона.

Он отдельно уточняет: это не прогноз окончания войны, а лишь попытка проследить закономерность между природным явлением и историческими событиями.

Сообщение в Threads

"Лишь бы поскорее закончилась эта проклятая война"

Публикация вызвала живую реакцию в комментариях. Часть пользователей отнеслась к наблюдению с юмором, а другие вспомнили, что о связи грибного урожая с войной слышали еще от родителей, бабушек и прабабушек.

"Я уже даже в грибы готова поверить, лишь бы поскорее закончилась эта проклятая война", — написала одна из пользовательниц.

Комментарий из Threads

"О, наконец, достойный внимания прогноз".

Комментарий из Threads

"Наконец-то. Тредс премиум. Это самое логичное, что я читал за последние полгода. Лайк, репост".

Комментарий из Threads

"Уточнение: речь о белых? Потому что за 13 и 21 год подтверждаю, белые ведрами носили из леса".

Комментарий из Threads

Еще одна пользовательница напомнила, что это известное народное поверье, которое она помнит с детства:

"Это народная примета — много грибов, будет война. Помню еще, как мама обратила внимание, что в 2013–2014 гг. грибов было много как никогда. У нас, на севере страны, их собирали мешками!"

Комментарий из Threads

"В 2013 я с увлечением собирала грибы и радовалась как ребенок. Старшие люди качали головой и говорили "будет война". Так дико было это слышать".

Комментарий из Threads

Еще одна комментаторша из Буковины отметила, что о такой закономерности рассказывали старшие поколения:

"Я из Буковины, у нас тоже так говорили. А еще бабушки и прабабушки рассказывали, что голод пережили, потому что грибов было полно, не только в лесу, но и прям во дворе".

Комментарий из Threads

Откуда взялась примета о грибах

В украинской народной традиции считается, что особенно урожайный грибной год может быть предвестником непростых событий. Чаще всего большое количество грибов связывали именно с войной.

Одним из самых известных примеров сторонники этой приметы называют 1940 и 1941 годы. По преданиям, тогда был необычайно урожайный грибной сезон, а уже в 1941 году Вторая мировая война непосредственно пришла на территорию Украины.

Именно такие исторические совпадения могли закрепить в народной памяти представление о грибах как о своеобразном "предвестнике" больших потрясений.

Однако война — далеко не единственное событие, которое пытались связывать с грибным урожаем.

В разных регионах считалось, что большое количество грибов может предвещать:

смену власти;

голод;

болезни и эпидемии;

большое количество смертей;

общественные потрясения.

Стоит отметить, что несмотря на многочисленные истории и совпадения, научных доказательств того, что урожай грибов может предсказывать войну, смену власти или другие масштабные события, нет.

Отдельно существует примета о белом грибе. Большой урожай боровиков традиционно считался хорошим знаком для хозяйства.

В украинском фольклоре есть известная поговорка: "Если грибовно — то и хлебовно".

Считалось, что обильный грибной сезон может означать хороший урожай зерновых. И здесь народное наблюдение частично имеет вполне естественное объяснение.

Грибы хорошо растут при достаточном количестве влаги и тепла. Засушливые периоды, наоборот, могут существенно сократить их количество.

Поэтому благоприятный для грибов год нередко одновременно оказывается благоприятным и для других растений. Именно это могло стать основой для давних наблюдений и примет.

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