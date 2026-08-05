Добрий знак чи … Чому насправді лелеки злітаються на поля

Чому птахи літають за комбайном

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Наприкінці літа українці дедалі частіше помічають десятки, а іноді й сотні лелек, які збираються на полях після роботи комбайнів. У соцмережах це явище активно обговорюють, а багато користувачів згадують народні прикмети, пов'язані з цими птахами.

"Телеграф" розповість, чому насправді лелеки масово прилітають на поля та які повір'я існують в українській культурі

Які прикмети пов'язані з лелеками

Лелека здавна вважається в Україні символом добробуту, родинного щастя та продовження роду. Саме тому поява великої кількості цих птахів нерідко породжує різні тлумачення.

Серед найпоширеніших народних прикмет:

якщо лелеки оселилися біля будинку — це до добробуту та щастя;

побачити лелеку навесні в польоті — до вдалого року;

пара лелек символізує міцну сім'ю;

якщо лелека кружляє над оселею — це вважають добрим знаком.

У соцмережах користувачі жартують, що велика кількість лелек на полі — "до діток". Такі жарти пов'язані з відомою легендою про те, що саме лелеки приносять немовлят. Водночас у народних прикметах поява лелеки біля оселі справді вважається символом сімейного щастя, добробуту та можливого поповнення в родині.

Чому лелеки насправді збираються на полях

Попри народні повір'я, орнітологи пояснюють таку поведінку значно простіше. Наприкінці літа лелеки активно накопичують енергію перед осінньою міграцією до теплих країв. Саме в цей період вони часто збираються у великі групи та використовують будь-яку можливість легко знайти корм.

Після проходу комбайнів на поверхню ґрунту вибирається велика кількість живності, яка стає легкою здобиччю для птахів. Це можуть бути:

миші;

полівки;

жаби;

ящірки;

великі комахи;

дощові черв'яки.

Лелека шукає їжу. Фото: dnister.in.ua

Тож масове скупчення лелек на полях після роботи сільськогосподарської техніки — це насамперед природна поведінка птахів, а не підтвердження народних прикмет. Водночас для багатьох українців зустріч із лелекою й досі залишається символом добра та гарною ознакою.

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