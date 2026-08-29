Знищили 40-річний символ добробуту: "Укрзалізниця" потрапила у скандал через лелечине гніздо (фото)

Люди вимагають відповідей

Довіряйте надійному — підпишіться на Telegraf у Google Новинах

Керівництво "Укрзалізниці" в місті Свалява на Закарпатті потрапило під шалену критику містян. На станції при в'їзді до міста було знищене гніздо лелек, яке було там понад 40 років і стало справжньою візитівкою міста.

Про це пишуть в соціальній мережі Threads. Люди дуже обурені такими діями посадовців.

Жінка розповіла, що знищення гнізда відбулось за один день. Таке ставлення обурило містян.

"Укрзалізниця, ви там серйозно?! Тут ви реально пробили дно. У Сваляві на Закарпатті знищили гніздо лелек, яке було там понад 40 років і стало справжньою візитівкою міста. 40 років. Не 40 днів. Не місяців. 40 років", — написала українка.

Вона додала, що за цими лелеками спостерігали цілі покоління місцевих жителів і тисячі гостей Сваляви. Для містян це було не просто гніздо на стовпі — це була частина їхнього міста, яку знали всі.

"А потім хтось просто вирішив: "Знищити". Без поваги до міста. Без поваги до людей. Без елементарного розуміння цінності того, що існувало десятиліттями. І тепер питання до Укрзалізниці: хто і на якій підставі прийняв це рішення? Місто обурене. Люди вимагають пояснень. Бо, якщо для вас 40 років історії — це просто перешкода, яку можна прибрати за один день, то це дуже багато говорить про ваше ставлення до людей і до того, що ви обслуговуєте", — наголосила жінка.

Гніздо знищили за один день

Тепер на його місці пустка

Що пишуть в коментарях?

Користувачі підтримали жінку. Багато хто вимагає пояснень від посадовців "Укрзалізниці" та порівнює їх з російськими загарбниками.

"Це будинок для тварин! Який ніколи нікому не заважав. В голові не вкладається, чим ці "люди" кращі від наших сусідів? Прийшли забирати будинок у лелек!!!";

"В той час, коли ми рятуємо лелек, які через травми чи інші обставини не можуть відлетіти, хтось просто вирішив взяти й зняти ціле гніздо";

Коментарі користувачів

"Аж цікаво тепер почати спостерігати, як буду змінюватись життя людей, які надали таку вказівку та які її виконували. Баланс всесвіту не змусить себе довго чекати";

"Так, тут ви дуже правильно сказали";

"Я на власні очі таке спостерігала, коли один покруч викинув за паркан на сусіднє підприємство кота, якого ми приютили біля своєї майстерні. Це було доволі швидко";

"@ukrainianrailways тут не битва за нижню полицю, а реальне питання. Приходьте";

"Я думаю, за цим стоїть якась конкретна людина/люди на місці, які прийняли чи погодили таке рішення", — пишуть в коментарях.

Коментарі користувачів

Що лелека символізує для українців

Лелека — символ України, оберіг родинного затишку, добробуту, злагоди та щасливої долі. Якщо на сільській хаті з’являлося гніздо, господарів чекали злагода, здоров’я та гарний урожай. Вважали, що селяться лелеки тільки в хороших, працьовитих людей, а домівки злих та лінивих оминають.

В православ’ї лелека вважається символом Благовіщення. Пов’язано це з тим, що лелеки прилітають навесні, приносячи добру звістку про те, що тепло перемогло холод і невдовзі настане літо.

Раніше "Телеграф" розповідав, як виглядає особливий вагон "Укрзалізниці", який подається лише за запитом.