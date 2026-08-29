Уничтожили 40-летний символ благосостояния: "Укрзализныця" попала в скандал из-за гнезда аистов (фото)

Люди требуют ответов

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Руководство "Укрзализныци" в городе Свалява на Закарпатье попало под сильную критику горожан. На станции при въезде в город было уничтожено гнездо аистов, которое было там более 40 лет и стало настоящей визитной карточкой города.

Об этом пишут в соцсети Threads. Люди очень возмущены такими действиями чиновников.

Женщина рассказала, что уничтожение гнезда произошло в один день. Такое отношение возмутило горожан.

"Укрзализныця, вы там серьезно?! Здесь вы реально пробили дно. В Сваляве на Закарпатье уничтожили гнездо аистов, которое было там более 40 лет и стало настоящей визитной карточкой города. 40 лет. Не 40 дней. Не месяцев. 40 лет", — написала украинка.

Она добавила, что за этими аистами наблюдали целые поколения местных жителей и тысячи гостей Свалявы. Для горожан это было не просто гнездо на столбе — это была часть их города, которую все знали.

"А потом кто-то просто решил: "Уничтожить". Без уважения к городу. Без уважения к людям. Без элементарного понимания ценности того, что существовало десятилетиями. И теперь вопрос к Укрзализныце: кто и на каком основании принял это решение? Город возмущен. Люди требуют объяснений. Потому что, если для вас 40 лет истории — это просто препятствие, которое можно убрать за один день, это очень много говорит о вашем отношении к людям и к тому, что вы обслуживаете", — подчеркнула женщина.

Гнездо уничтожили за один день

Теперь на его месте пустота

Что пишут в комментариях?

Пользователи поддержали женщину. Многие требуют объяснений от должностных лиц "Укрзализныци" и приравнивают их к российским захватчикам.

"Это дом для животных! Который никогда никому не мешал. В голове не укладывается, чем эти "люди" лучше наших соседей? Пришли забирать дом у аистов!!!";

"В то время, когда мы спасаем аистов, которые из-за травм или других обстоятельств не могут улететь, кто-то просто решил взять и снять целое гнездо";

Комментарии пользователей

"Аж интересно теперь начать наблюдать, как будет меняться жизнь людей, которые дали такое указание и выполнили его. Баланс вселенной не заставит себя долго ждать";

"Да, здесь вы очень правильно сказали";

"Я своими глазами такое наблюдала, когда один ублюдок выбросил за забор на соседнее предприятие кота, которого мы приютили возле своей мастерской. Это было довольно быстро";

"@ukrainianrailways здесь не битва за нижнюю полку, а реальный вопрос. Приходите";

"Я думаю, за этим стоит какой-то конкретный человек/люди на месте, которые приняли или согласовали такое решение", — пишут в комментариях.

Комментарии пользователей

Что аист символизирует для украинцев

Аист — символ Украины, оберег семейного уюта, благополучия, согласия и счастливой судьбы. Если на сельской избе появлялось гнездо, хозяев ждали согласие, здоровье и хороший урожай. Считали, что селятся аисты только у хороших, трудолюбивых людей, а дома злых и ленивых обходят.

В православии аист считается символом Благовещения. Связано это с тем, что аисты прилетают весной, принося хорошее известие о том, что тепло победило холод и вскоре наступит лето.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как выглядит особый вагон "Укрзализныци", который подается только по запросу.