Головна редакторка "Фокусу" Скібінська трагічно загинула в ДТП разом з матір'ю

На посаді головного редактора видання Марія пропрацювала менше року

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У ДТП в Житомирській області загинули головна редакторка "Фокусу" Марія Скібінська та її мати, співробітниця "5 каналу" Наталія Скібінська. Автомобіль, на якому їхали жінки виїхав на зустрічну смугу та врізався автобус.

Про це повідомляють "Фокус", "5 канал" та поліція Житомирської області. Марія очолила видання 3 листопада 2025 року.

За інформацією поліції, ДТП сталася 29 серпня близько 13:14 на 144-му кілометрі автодороги М-07 Київ — Ковель — Ягодин. За попередніми даними, автомобіль Ford Fiesta, за кермом якого перебувала Марія, зіткнулася з автобусом міжнародного сполучення. Жінка разом з матір'ю загинула на місці. Водій автобуса госпіталізований.

Автомобіль Марії вилетів на зустрічну смугу

ДТП сталась в Житомирській області

Як пише "Фокус" Марія Скібінська приєдналась до редакції, маючи понад 18 років досвіду роботи в медіа, зокрема в інформаційному агентстві "РБК-Україна", медіахолдингах UMH та Edipresse Ukraine, а також на "5 каналі".

Марія Скібінська

До її компетенцій входили створення та організація роботи редакцій, розвиток цифрових напрямків проєктів, розробка та впровадження контентної й редакційної політики, стратегій SMM та PR, просування бренду, робота телеведучою та проведення публічних заходів.

Марія Скібінська

У "Фокусі" Марія займалася різноманітними темами, допомагала розвивати YouTube-канал, дуже любила соціальні мережі, а також просувала нові типи контенту. Вона наголошувала, що для неї найголовнішим завжди була робота з людьми, повага до кожного співробітника та зміцнення командного духу.

Марія Скібінська загинула в ДТП 29 серпня

Раніше "Телеграф" розповідав, що винуватець резонансної ДТП в центрі Києва відсидів за смертельну ДТП і тримав "общак" у Лук’янівському СІЗО.