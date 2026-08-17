Відсидів за смертельну ДТП і тримав "общак" у Лук’янівському СІЗО: що відомо про винуватця аварії у центрі Києва
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Кирило Островський родом із кримінальної родини
Вранці в понеділок, 17 серпня, у ресторан у центрі Києва врізався на автомобілі колишній "смотрящий" за Лук’янівським СІЗО, кримінальний авторитет Кирило Островський. Інцидент стався на вулиці Великій Васильківській у Голосіївському районі столиці.
Про це з посиланням на слова власного джерела, повідомляє Dетектив-Info. Інформація побічно підтверджується повідомленнями поліції та кадрами із соцмереж, зазначає видання.
"В інтерпретації авторів ряду Telegram-каналів, до аварії привели влаштовані двома водіями BMW "перегони" недалеко від палацу "Україна". Як вважається, погоні передував момент, коли один з водіїв "залізного коня" намагався проїхати по вулиці Німецькій, не поступившись дорогою іншому. . Зрештою, транспортні засоби зіткнулися, тому їх винесло на терасу літнього майданчика ресторану", – йдеться у публікації.
Один з автомобілів влетів між ресторанами KAØS і Shashlikyan, що знаходяться поруч. Очевидці аварії розповіли, що трагедії дивом вдалося уникнути – на терасі та на тротуарі поряд у момент ДТП не було людей. Що ж стосується автомобіля BMW, що перекинувся, — всередині було дві людини. Одного з них, як свідчать очевидці, забрала швидка допомога.
На одному з відео можна помітити, що один із випадкових перехожих дивом залишився живим, встигнувши відскочити.
Разом з тим, за даними правоохоронців, жодних перегонів не було. Поліцейські з’ясували, що 36-річний водій BMW X3, виїжджаючи з другорядної дороги на вулицю Велику Васильківську, не виконав вимоги дорожніх знаків "Дати дорогу" та "Рух праворуч", внаслідок чого зіткнувся з BMW X7 під керуванням 31-річного чоловіка.
"Внаслідок удару позашляховик правопорушника втратив керування та вилетів на літній майданчик громадського харчування. Серед відвідувачів та перехожих постраждалих немає. Травмувався сам водій – його у задовільному стані госпіталізували", – повідомляє пресслужба.
Також у публікації наголошується, що потерпілого буде перевірено на стан сп’яніння. Вже відомо, що водій BMW X7 був тверезим.
Збив 10 річну дівчинку і став "смотрящим" у Лук’янівському СІЗО
Нагадаємо, 4 липня 2018 року у самому центрі столиці автомобіль "Хаммер" під керуванням Кирила Островського, якому тоді було 23 роки, на смерть збив 10-річну Настю Артемову.
За ґратами Островський зміг стати "смотрящим" від злодійського світу за Лук’янівським СІЗО і за 2 роки зібрати у злодійський "общак" 35 мільйонів гривень (трохи більше мільйона доларів).
Зокрема, "Хаммер" контролював незаконний збут наркотичних засобів та психотропних речовин на території СІЗО і за рахунок цього поповнював так званий злодійський "общак".
Наприкінці листопада 2022 року йому оголосили про нову підозру з боку правоохоронців – тепер уже за нормами "антизлодійського закону". У результаті Островський відсидів 4,5 роки та вийшов на волю під заставу у 2023 році.
У березні 2026 року його знову затримали за звинуваченням у викраденні людини та тортурах у Хмельницькій області, але за місяць він знову вийшов під заставу, внісши 400 тис. грн. Цього разу Островський провів за ґратами близько місяця.
Виходець із кримінальної сім’ї
Як з’ясував раніше "Обозреватель", Кирило Островський походив із сім’ї, міцно пов’язаної з кримінальним світом. Його матір’ю є Любов Кириченко – старша сестра Олександра Кириченка, кримінального авторитету на прізвисько Саша Оболонський, який фігурував у судових документах як організатор ОЗУ у сфері столичної нерухомості.
Саша Оболонський вирізнявся запальною вдачею, наприклад, одна з його судимостей пов’язана з вбивством рідного батька, а подряпина його "Бентлі" в 2016 році спонукала його порізати колеса авто, нібито винних у цьому. Інцидент потрапив на відео, але наслідків не мав.
Раніше ми розповіли хто такий Ілля Павлюк, який міг влаштувати п’яну ДТП у Вінницькій області. У ЗМІ його називали "королем контрабанди" та куратором нардепів.