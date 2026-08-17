Відсидів за смертельну ДТП і тримав "общак" у Лук’янівському СІЗО: що відомо про винуватця аварії у центрі Києва

Кирило Островський родом із кримінальної родини

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Вранці в понеділок, 17 серпня, у ресторан у центрі Києва врізався на автомобілі колишній "смотрящий" за Лук’янівським СІЗО, кримінальний авторитет Кирило Островський. Інцидент стався на вулиці Великій Васильківській у Голосіївському районі столиці.

Про це з посиланням на слова власного джерела, повідомляє Dетектив-Info. Інформація побічно підтверджується повідомленнями поліції та кадрами із соцмереж, зазначає видання.

"В інтерпретації авторів ряду Telegram-каналів, до аварії привели влаштовані двома водіями BMW "перегони" недалеко від палацу "Україна". Як вважається, погоні передував момент, коли один з водіїв "залізного коня" намагався проїхати по вулиці Німецькій, не поступившись дорогою іншому. . Зрештою, транспортні засоби зіткнулися, тому їх винесло на терасу літнього майданчика ресторану", – йдеться у публікації.

Один з автомобілів влетів між ресторанами KAØS і Shashlikyan, що знаходяться поруч. Очевидці аварії розповіли, що трагедії дивом вдалося уникнути – на терасі та на тротуарі поряд у момент ДТП не було людей. Що ж стосується автомобіля BMW, що перекинувся, — всередині було дві людини. Одного з них, як свідчать очевидці, забрала швидка допомога.

ДТП у Києві. Фото: Нацпол

ДТП у Києві. Фото: Нацпол

ДТП у Києві. Фото: Нацпол

На одному з відео можна помітити, що один із випадкових перехожих дивом залишився живим, встигнувши відскочити.

Разом з тим, за даними правоохоронців, жодних перегонів не було. Поліцейські з’ясували, що 36-річний водій BMW X3, виїжджаючи з другорядної дороги на вулицю Велику Васильківську, не виконав вимоги дорожніх знаків "Дати дорогу" та "Рух праворуч", внаслідок чого зіткнувся з BMW X7 під керуванням 31-річного чоловіка.

"Внаслідок удару позашляховик правопорушника втратив керування та вилетів на літній майданчик громадського харчування. Серед відвідувачів та перехожих постраждалих немає. Травмувався сам водій – його у задовільному стані госпіталізували", – повідомляє пресслужба.

Також у публікації наголошується, що потерпілого буде перевірено на стан сп’яніння. Вже відомо, що водій BMW X7 був тверезим.

Збив 10 річну дівчинку і став "смотрящим" у Лук’янівському СІЗО

Нагадаємо, 4 липня 2018 року у самому центрі столиці автомобіль "Хаммер" під керуванням Кирила Островського, якому тоді було 23 роки, на смерть збив 10-річну Настю Артемову.

За ґратами Островський зміг стати "смотрящим" від злодійського світу за Лук’янівським СІЗО і за 2 роки зібрати у злодійський "общак" 35 мільйонів гривень (трохи більше мільйона доларів).

Зокрема, "Хаммер" контролював незаконний збут наркотичних засобів та психотропних речовин на території СІЗО і за рахунок цього поповнював так званий злодійський "общак".

Наприкінці листопада 2022 року йому оголосили про нову підозру з боку правоохоронців – тепер уже за нормами "антизлодійського закону". У результаті Островський відсидів 4,5 роки та вийшов на волю під заставу у 2023 році.

У березні 2026 року його знову затримали за звинуваченням у викраденні людини та тортурах у Хмельницькій області, але за місяць він знову вийшов під заставу, внісши 400 тис. грн. Цього разу Островський провів за ґратами близько місяця.

Кирило Островський. Фото: Відкриті джерела

Виходець із кримінальної сім’ї

Як з’ясував раніше "Обозреватель", Кирило Островський походив із сім’ї, міцно пов’язаної з кримінальним світом. Його матір’ю є Любов Кириченко – старша сестра Олександра Кириченка, кримінального авторитету на прізвисько Саша Оболонський, який фігурував у судових документах як організатор ОЗУ у сфері столичної нерухомості.

Саша Оболонський вирізнявся запальною вдачею, наприклад, одна з його судимостей пов’язана з вбивством рідного батька, а подряпина його "Бентлі" в 2016 році спонукала його порізати колеса авто, нібито винних у цьому. Інцидент потрапив на відео, але наслідків не мав.

Кирило Островський та Саша Оболонський. Фото: OBOZ

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