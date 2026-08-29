Главная редактор "Фокуса" Скибинская трагически погибла в ДТП вместе с матерью

На должности главного редактора издания Мария проработала меньше года

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В ДТП в Житомирской области погибли главная редактор "Фокуса" Мария Скибинская и ее мать, сотрудница "5 канала" Наталья Скибинская. Автомобиль, на котором ехали женщины, выехал на встречную полосу и врезался автобус.

Об этом сообщают "Фокус", "5 канал" и полиция Житомирской области. Мария возглавила издание 3 ноября 2025 года.

По информации полиции, ДТП произошло 29 августа около 13:14 на 144-м километре автодороги М-07 Киев — Ковель — Ягодин. По предварительным данным, автомобиль Ford Fiesta, за рулем которого находилась Мария, столкнулась с автобусом международного сообщения. Женщина вместе с матерью погибла на месте. Водитель автобуса госпитализирован.

Автомобиль Марии вылетел на встречную полосу

ДТП произошло в Житомирской области

Как пишет "Фокус" Мария Скибинская присоединилась к редакции, имея более 18 лет опыта работы в медиа, в частности, в информационном агентстве "РБК-Украина", медиахолдингах UMH и Edipresse Ukraine, а также на "5 канале".

Мария Скибинская

В ее компетенции входили создание и организация работы редакций, развитие цифровых направлений проектов, разработка и внедрение контентной и редакционной политики, стратегий SMM и PR, продвижение бренда, работа телеведущей и проведение публичных мероприятий.

Мария Скибинская

В "Фокусе" Мария занималась разнообразными темами, помогала развивать YouTube-канал, очень любила социальные сети, а также продвигала новые типы контента. Она отмечала, что для нее самым главным всегда была работа с людьми, уважение к каждому сотруднику и укрепление командного духа.

Мария Скибинская погибла в ДТП 29 августа

Ранее "Телеграф" рассказывал, что виновник резонансного ДТП в центре Киева отсидел за смертельное ДТП и держал "общак" в Лукьяновском СИЗО.