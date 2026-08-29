Приховати не вийде: Ляшко розповів, як тепер контролюють роботу ВЛК

Міністр наголосив, що всі дані заносяться до електронного реєстру

Довіряйте надійному — підпишіться на Telegraf у Google Новинах

Міністерство охорони здоров'я України, спільно з Міноборони, унормувало питання проведення військово-лікарських комісій. Тепер всі дані по медичних оглядах, які проводяться для ВЛК, заносяться в електронну систему охорони здоров'я, що дає змогу відстежити будь-які порушення.

Про це в бліцінтерв’ю "Телеграфу" розповів міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко. За його словами, будь-яка людина, яка вважає, що ВЛК стосовно неї проведена не якісно може залишити скаргу на гарячій лінії Міністерства охорони здоров'я та Національної служби здоров'я України.

Детальніше читайте в матеріалі "Телеграфа": Київ та Одеса під загрозою: Ляшко про підготовку лікарень до зими, ВЛК та мобілізацію

Міністр нагадав, що раніше було багато нарікань на МОЗ через роботу ВЛК. Після цього було внесено ряд змін і тепер результати на кожному етапі заносяться в електронну базу.

"Якщо ми згадаємо попередні роки, то була проблема в тому, що досить тривалий час лікарі, працюючи в військово-лікарських комісіях, перенаправляли на додаткові дослідження, і люди часто втрачалися на цьому етапі. І звинувачували систему охорони здоров'я, що таким чином ми можемо якось через людський фактор сприяти відсутності мобілізації", — поясни Ляшко.

Після цього, за його словами, Міністерство оборони внесло зміни у свій наказ №402, який регулює, як саме працюють військово-лікарські комісії. Також було унормоване питання, які лікарі залучаються до цієї роботи.

"Тому якщо у когось є питання, що хтось провів швидше ВЛК, не зробив певні аналізи, то про це треба повідомляти, ми відразу інформацію перевіряємо. Бо всі дані по всіх медичних оглядах, які проводяться для ВЛК, заносяться в електронну систему охорони здоров'я. Ми чітко бачимо все, що робиться. Якщо якісь дослідження не були проведені, а потім виявляється проблема, то ми ж розуміємо одразу, який лікар це зробив, яка комісія це зробила", — зазначив Ляшко.

Віктор Ляшко. Фото МОЗ

Він додав, якщо в даних є аномальні відхилення від середньостатистичних, то робиться перехресна перевірка, чому це сталось. До того ж він наголосив, що будь-яка людина, якщо вона вважає, що ВЛК стосовно неї проведена не якісно може скаржитись на гарячу лінію.

"Є гаряча лінія Міністерства охорони здоров'я, Національної служби здоров'я України, яка фіксує, і ми розглядаємо всі ці звернення", — резюмував Ляшко.

Раніше "Телеграф" розповідав, що Віктор Ляшко пояснив, як сьогодні мобілізують медиків до ЗСУ.