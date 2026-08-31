Цей простий лайфхак для економії води може зламати унітаз: у чому проблема

Чому популярний лайфхак з СРСР небезпечний

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Покласти цеглину в бачок унітаза, щоб зменшити витрати води, — одна з популярних побутових порад в інтернеті. Проте така економія може закінчитися поломкою зливного механізму.

Інженер кафедри теплотехніки КНУБА Ігор Козячина розповів "Телеграфу", що саме відбувається з цеглиною у воді та чому її уламки можуть пошкодити сантехніку.

Цеглина поступово руйнується

Логіка лайфхаку проста: цеглина займає частину об’єму бачка, тому під час зливу набирається менше води. Однак сам матеріал для такого експерименту не підходить.

"Найгірше рішення. У воді цегла кришиться на пісок", — пояснив Ігор Козячина.

Проблема починається тоді, коли дрібні частинки потрапляють безпосередньо до зливного механізму.

Пісок пошкоджує мембрану

За словами інженера, уламки цегли працюють як абразив. Вони можуть потрапляти під силіконову мембрану зливного механізму та поступово її протирати.

"Абразив (дрібні частинки піску та цегли прим. ред.) потрапляє під силіконову мембрану зливного механізму, швидко протирає її, і бачок починає безперервно текти", — розповів фахівець.

У результаті спроба зекономити воду може дати протилежний ефект — бачок постійно пропускатиме воду.

Тож популярна порада з інтернету здатна перетворити бажання заощадити воду на необхідність ремонтувати зливний механізм.

Раніше "Телеграф" розповідав, як швидко перевірити, чи не підтікає унітаз.