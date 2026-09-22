Прощавайте, звичні обробні дошки. Дерево та пластик з кухні витісняє новий матеріал

Кухні завойовує новий тренд

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Звичні обробні дошки з дерева та пластику тепер не є єдиним варіантом. Все більшої популярності набирають моделі з харчової нержавіючої сталі.

"Телеграф" розповідає, чому професійні кухарі та господині все частіше обирають сталеві обробні дошки. Річ у тім, що дерев'яні та пластикові дошки мають недоліки. Дерев'яні вбирають вологу та запахи, а з часом накопичують забруднення.

Водночас обробні дошки з пластику швидко покривається подряпинами. Ножі залишають борозни, в які забиваються залишки їжі. Крім того, дехто відмовляється від пластикових моделей через небажання, щоб у їхню їжу потрапляв мікропластик.

Розробники продовжують пошуки більш практичного матеріалу для цього кухонного приладдя. Ринок, зокрема й український, почали завойовувати кухонні дошки з нержавіючої сталі. Якщо раніше це була екзотика, то тепер металеві дошки можна купити за доступними цінами.

Обробні дошки з нержавійки продаються в Україні

Такі моделі мають кілька "плюсів"

не вбирають запахи та вологу;

легко миються та дезінфікуються;

за роки користування практично не зношуються.

Плюси металевих кухонних дощок

Однак обробні дошки з нержавіючої сталі мають і кілька недоліків. Найголовніший — багато хто вважає, що на металевій поверхні ножі швидше тупляться. Проте цю думку поділяють не всі фахівці.

Крім того, до користування металевою дошкою потрібно звикнути. При нарізанні продуктів на них виникає більш гучний звук, а також деякі продукти на них сильно ковзають.

Проте для багатьох те, що такі моделі не накопичують залишки їжі та вологи є головним при виборі. Також такі дошки можна мити у посудомийній машині.

Раніше "Телеграф" розповідав, чому у світі масово відмовляються від поролонових губок для миття посуду. У Швеції їм вигадали більш практичну альтернативу.