Росія здійснила комбінований удар по Україні. Є жертви, руйнування та знеструмлення (фото)

Є загиблі та поранені

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В ніч на вівторок, 22 вересня, Росія масовано атакувала Україну балістикою, крилатими ракетами "Калібр", баражуючими боєприпасами "Бандероль" та реактивними дронами. Під ударами були Київ, Дніпро, Кривий Ріг, Запоріжжя тощо.

"Телеграф" розповідає про нічну атаку на Україну. Столицю ворог атакував безпілотниками.

Київ

Як повідомляє ДСНС, внаслідок російської атаки у Києві постраждало четверо людей. В Дніпровському районі сталося влучання в житлову пʼятиповерхівку. Виникло займання в підвальному приміщенні та руйнування на першому поверсі, пошкоджено фасад. Пожежу ліквідовано, рятувальники врятували 15 осіб.

Пошкоджена п'ятиповерхівка. Фото: ДСНС

Один з постраждалих. Фото: ДСНС

Рятувальники на місці прильоту. Фото: ДСНС

Дніпропетровщина та Запоріжжя

Голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа повідомив, що росіяни одночасно атакували промислові підприємства у трьох містах області — Дніпрі, Кривому Розі та Павлограді. Виникли пожежі.

Внаслідок обстрілу у Дніпрі загинули двоє людей, ще шестеро дістали поранень. Двоє людей госпіталізовані. 25-річний чоловік — у важкому стані. Під завалами підприємства, пошкодженого ворожим ударом, ще можуть перебувати люди. Триває пошуково-рятувальна операція.

Глава Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул поінформував, що Росія додатково атакувала місто крилатими ракетами. Перед цим моніторинги писали, що ворог запустив крилаті ракети типу "Калібр". Крім того, вибухи лунали у Запоріжжі та області.

Росія пошкодила енергооб'єкт — частина Чернігівщини залишилася без світла

У Чернігівській області через пошкодження енергооб'єкта у сусідньому регіоні без енергопостачання лишились близько 100 тисяч абонентів. Як повідомили у "Чернігівобленерго" знеструмлення є у Корюківському, Новгород-Сіверському, Ніжинському і Чернігівському районах. Енергетики працюють над відновленням електропостачання.

Як повідомляв "Телеграф", у ніч на 21 вересня Росія вдарила по Запоріжжю безпілотниками. Під удар потрапили дві багатоповерхівки, торгівельний центр та освітній заклад, були постраждалі.