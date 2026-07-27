Душ або ванна: яка звичка щодня спустошує ваш гаманець

Який спосіб прийняття водних процедур вигідніший

Довіряйте надійному — підпишіться на Telegraf у Google Новинах

Більшість українців щодня приймають душ, у новобудовах все частіше можна зустріти душову кабіну замість ванни. Однак є й ті, хто не може розлучитися з марнотратною звичкою поніжитися у ванні.

"Телеграф" вирішив з’ясувати різницю вартості цих водних процедур.

Під час прийняття 5-хвилинного душу витрачається близько 40 літрів води, водночас на одну ванну зазвичай використовується від 150 до 200 літрів.

Вартість гарячої води у Києві сьогодні становить 97,89 грн за куб, а водовідведення – 16,164 грн.

97,89 + 16,164 = 114,054 грн

Щоб дізнатися, скільки коштує прийняти 5-хвилинний душ, слід помножити суму тарифу на гарячу воду та водовідведення на кількість витраченої води.

114,054 х 0,04 = 4,56216 грн

Якщо насолоджуватися душем удвічі довше, то вийде близько 10 грн.

А що ж із ванною? Люди наливають різну кількість води у ємність. Це залежить від самої ванни, об’єму людини та її звичок. Для наочності візьмемо 200 літрів, адже навіть без розрахунків зрозуміло, що ця кількість у 5 разів більша за 40 літрів, які ми витрачаємо під час 5-хвилинного душу.

114,054 х 0,2 = 22,8108 грн

А тепер підрахуємо, скільки коштуватиме щоденне прийняття душу або ванни за місяць і яка різниця. Для зручності візьмемо 30 днів. Любителі душу за цей час використовують 1,2 куба води, а ті, хто воліють ванну – цілих 6 кубів.

0,04 х 30 = 1,2 куб

0,2 х 30 = 6 куб.

За щоденний душ доведеться заплатити менше ніж 140 грн, за ванну – понад 680 грн.

114,054 х 1,2 = 136,86 грн

114,054 х 6 = 684,32 грн

Порожній гаманець. Фото: Pixabay

Різниця становить понад 500 грн на місяць.

684,324 — 136,8648 = 547,45 грн

А за рік вона становитиме понад 6,5 тисячі.

547,4592 х 12 = 6 569,51 грн

Якщо довго стояти під душем, теж можна використати 200 літрів води. Як ми писали вище, при наборі ванни не завжди витрачається 200 літрів. Проте наочно видно, що прийняття душа – економніша звичка.

Раніше ми розповідали, що багато українців не звертають уваги на кран, що протікає, а іноді відтягують ремонт або заміну змішувача через відсутність часу або вільних грошей. Однак таке ставлення загрожує великими збитками сімейному бюджету.