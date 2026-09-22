Зустріч з Трампом, Drone Deal та близько 20 переговорів: головне про поїздку Зеленського до США

Графік українського глави буде насиченим цього дня

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У вівторок, 21 вересня, президент України Володимир Зеленський прибув до Нью-Йорка в рамках робочого візиту. Він запланував близько 20 зустрічей, включаючи американського лідера Дональда Трампа, сенаторів і членів Палати представників Конгресу США.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає актуальні події та заяви з цього заходу.

Інформація регулярно оновлюється.

Головне 22 вересня

08:00 Зустріч Зеленського та Трампа пройде о 20:15 за київським часом.

04:45 Зеленський з першою леді та дипломатичною командою прибули у Нью-Йорку на 81-ю сесію Генасамблеї ООН. Український президент проведе зустрічі з:

Дональдом Трампом

лідерами Європи,

сенаторами та членами Палати представників Конгресу США

керівниками міжнародних організацій, провідних американських компаній та аналітичних центрів.

Підготовлена ​​до підписання і нова Drone Deal.

"Звісно, перший пріоритет України – наближення миру та захист життя наших людей. Є конкретні безпекові пропозиції та деескалаційні рішення, які можуть наблизити закінчення війни. Працюємо над посиленням ППО та забезпеченням для України достатніх фінансів. Як і минулого року, проведемо саміт міжнародної Кримської платформи у Нью-Йорку. Має бути широке представництво країн на високому рівні, і ми цінуємо залученість усіх партнерів та підтримку нашої територіальної цілісності й суверенітету", — сказав Зеленський.

Перша леді України виступить перед студентами та викладачами Колумбійського університету та презентуватиме результати саміту перших леді та джентльменів на майданчику ООН. Також у першої леді заплановано серію зустрічей з американським бізнесом та філантропами на підтримку проектів Фонду Олени Зеленської, буде низка двосторонніх зустрічей, серед яких – з дружиною Прем’єр-міністра Великобританії та президентом Світового банку.

Володимир та Олена Зеленські прибули до Нью-Йорка

02:01 Президент Франції Емманюель Макрон після прибуття до Нью-Йорка зустрівся з Дональдом Трампом.

"Ми вирішили діяти разом, щоб знизити напругу на ринках енергетики, захищаючи критичну інфраструктуру на Близькому Сході та свободу судноплавства в Ормузькій протоці. Ми також об’єднаємо зусилля, щоб добитися мораторію на удари по енергетичній інфраструктурі та цивільній інфраструктурі України. переговори щодо умов миру між Росією та Україною", — написав він на своїй сторінці в соцмережі Х.

Емманюель Макрон та Дональд Трамп. Фото: x.com/EmmanuelMacron

Чи змінить зустріч Зеленського з Трампом щось для України?

На думку штучного інтелекту ChatGPT, Нью-Йорк може стати точкою зміни дипломатичної динаміки, але не обов’язково точкою завершення війни. Найбільш показовий сценарій — не "Трамп домовився про мир", а поява конкретного проміжного пакету: обмежене перемир’я + переговори + американські гарантії/тиск + наступні зустрічі.

ІІ каже, що главу Росії Володимира Путіна в Нью-Йорку не буде — від РФ виступить глава МЗС Сергій Лавров. Тому Зеленський фактично говоритиме безпосередньо з американським президентом, тоді як російська сторона залишиться за межами цієї конкретної зустрічі.

ChatGPT вважає, що в США Україна та РФ можуть досягти конкретної домовленості про часткове перемир’я. Ймовірно, може йтися про енергетику, море, окремі типи ударів і початок ширшого переговорного процесу. Нейросеть оцінила ймовірність такого сценарію в 35%. Інші варіанти менш ймовірні:

Політичний прорив без перемир’я (30%) : Трамп та Зеленський узгодять дипломатію, але бої продовжуватимуться.

: Трамп та Зеленський узгодять дипломатію, але бої продовжуватимуться. Тиск США на обидві сторони (20%) : Вашингтон вимагатиме поступок від Києва та Москви і розширить санкції.

: Вашингтон вимагатиме поступок від Києва та Москви і розширить санкції. Без відчутних результатів (15%) : Зустріч відбудеться, але сторони залишаться на своїх позиціях.

Штучний розум додав, що реальний результат переговорів слід оцінювати за п’ятьма практичними показниками:

ППО. Чи отримає Україна нові домовленості щодо Patriot та інших систем. Зброя. Чи буде узгоджено новий пакет військової допомоги. Санкції Чи Вашингтон реально використовуватиме новий санкційний інструментарій проти РФ. Перемир’я. Чи з’явиться конкретний механізм контролю над припиненням ударів. Наступна зустріч. Найважливіший маркер — чи домовляться про наступний раунд переговорів та потенційний тристоронній формат США–Україна–РФ.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що Трамп може втратити посаду ще до Нового року. Дипломат Роман Безсмертний назвав вирішальну дату.