У деяких банках м’яса більше, аніж очікуєш: що в консервах "Своя Лінія"

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В "АТБ" продають кілька видів м’ясних консервів із різним складом від власної торгової марки "Своя Лінія". Українець вирішив подивитись, що саме міститься в кожній банці та скільки там м’яса.

Серед представлених варіантів, яких розглянув автор YouTube каналу "Національна дегустація" — курка з овочами, яловичина у власному соку, індичка з червоною квасолею та курка з булгуром.

У консерві з куркою, за словами автора, є шматки курячого м’яса без кісток, а також овочі — зокрема морква та цибуля. М’ясо знаходиться разом із бульйоном.

В іншій банці — яловичина у власному соку. Окрім м’яса, всередині трапляються шматки жирової та сполучної тканини, зокрема жили та шкіра. Автор також звернув увагу на наявність бульйону.

Ще один варіант — індичка з червоною квасолею. Тут, за спостереженням автора, квасолі в банці значно більше, ніж м’яса.

Також у лінійці є курка з булгуром. У цій консерві крупи більше, ніж м’яса. Крім булгуру та курятини, автор помітив овочі й бульйон.

Таким чином, під назвою м’ясної консерви в "АТБ" продаються продукти з різним складом: в одних основою є курятина чи яловичина, а в інших значну частину становлять булгур, квасоля або овочі. Тому перед покупкою варто звертати увагу не лише на назву продукту, а й на його склад та співвідношення основних компонентів.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, яку дешеву локшину швидкого приготування краще обрати — з "АТБ" чи "Сільпо".