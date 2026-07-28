Ніякик "тележек" в "АТБ": як правильно сказати українською
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Цей русизм можна почути в українських супермаркетах
Коли потенційні покупці приходять до супермаркету "АТБ", перед ними зазвичай постає вибір. Взяти маленький ручний кошик або великий кошик на коліщатках — візок.
У розмовної мови в магазині часто можна почути русизм "тележка". В українській мові існує прекрасна, милозвучна, а головна грамотна відповідність — "візок", повідомляє "Телеграф".
Візок для покупок (продуктовий візок) — це кошик, який постачається магазином, для використання клієнтами всередині магазину для транспортування товарів до каси протягом покупки. Зазвичай покупці можуть використовувати візок для перевезення придбаних товарів до своїх транспортних засобів.
Слово "візок" в українській мові має кілька значень :
- Зменшувальна форма до воза
- Екіпаж на ресорах з дверцятами та вікнами, іноді – з відкидним верхом (застаріле).
- Невелика коляска, у якій возять маленьких дітей.
- Механічний пристрій для перевезення вантажів та людей.
- Пристрій на чотирьох або двох колесах для ручного перевезення невеликих вантажів.
- Назва гри в карти (розмовна).
Додамо, що в українській мові слово "візок" має синонім "возик", проте в контексті покупок частіше використовується перший варіант.
Раніше "Телеграф" розповідав, як правильно звернутися до касира, щоб отримати "здачу" у "АТБ". Це слово поширилося у розмовній мові, проте в українській мові є відповідний варіант.