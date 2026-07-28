Ніякик "тележек" в "АТБ": як правильно сказати українською

Цей русизм можна почути в українських супермаркетах

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Коли потенційні покупці приходять до супермаркету "АТБ", перед ними зазвичай постає вибір. Взяти маленький ручний кошик або великий кошик на коліщатках — візок.

У розмовної мови в магазині часто можна почути русизм "тележка". В українській мові існує прекрасна, милозвучна, а головна грамотна відповідність — "візок", повідомляє "Телеграф".

Візок для покупок (продуктовий візок) — це кошик, який постачається магазином, для використання клієнтами всередині магазину для транспортування товарів до каси протягом покупки. Зазвичай покупці можуть використовувати візок для перевезення придбаних товарів до своїх транспортних засобів.

Слово "візок" в українській мові має кілька значень :

Зменшувальна форма до воза

Екіпаж на ресорах з дверцятами та вікнами, іноді – з відкидним верхом (застаріле).

Невелика коляска, у якій возять маленьких дітей.

Механічний пристрій для перевезення вантажів та людей.

Пристрій на чотирьох або двох колесах для ручного перевезення невеликих вантажів.

Назва гри в карти (розмовна).

Додамо, що в українській мові слово "візок" має синонім "возик", проте в контексті покупок частіше використовується перший варіант.

Раніше "Телеграф" розповідав, як правильно звернутися до касира, щоб отримати "здачу" у "АТБ". Це слово поширилося у розмовній мові, проте в українській мові є відповідний варіант.