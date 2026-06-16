Не "я тебе кохаю": як українською сказати про почуття так, щоб це запам’яталося назавжди
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Найважливіше — щирість, адже коли вона є, слова відходять на другий план
Іноді "я тебе кохаю" звучить надто прямо і навіть буденно — ніби в цих словах не вистачає глибини того, що людина справді відчуває.
Але в українській мові існують інші способи зізнатися в почуттях так, щоб вони не просто були почуті, а й відчулися — через образи, стан і атмосферу поруч із людиною. Що можна сказати у такому випадку, розповів популяризатор мови, мовознавець Андрій Шимановський в Instagram.
Ось кілька варіантів:
- "До жаги";
- "До живого тіла";
- "До краю";
- "До крихти";
- "До нестями";
- "До нитки";
- "До останнього недопалка";
- "До останнього подиху";
- "До останньої краплі";
- "До останньої цяти";
- "До рубрика";
- "До самих кісток";
- "До цурочки";
- "До щирця";
- "З голови до ніг";
- "Серцем і душею";
- "По самісінькі вуха".
Згадайте момент, коли ви втратили голову від кохання — його теж можна передати словами так, щоб це відчувалося:
- "Аж дрож пройняв";
- "Від якої вперше дух перехопило";
- "Аж в серці похололо";
- "Аж до мурашок в долонях";
- "За спиною виросли крила".
Водночас "Телеграф" наводить і такі приклади:
- "З тобою я став(ла) трохи щасливішим(ою), ніж був(ла) вчора"
- "Коли ти поруч, світ стає тихішим і зрозумілішим"
- "Я не знаю, як це назвати, але мені добре там, де ти"
- "Ти для мене — не випадковість у дні"
- "Я звикаю до тебе так, як звикають до дому"
- "Мені з тобою не треба зайвих слів"
- "Якщо чесно — я вже не уявляю свій день без тебе"
- "Ти став(ла) тим "спокоєм", якого я не знав(ла), що шукав(ла)"
Раніше "Телеграф" розповідав, як правильно вибачатись українською та чому популярне слово "вибачаюсь" краще не використовувати.