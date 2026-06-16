Рус

Не "я тебе кохаю": як українською сказати про почуття так, щоб це запам’яталося назавжди

Автор
Марина Бондаренко
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Як сказати про почуття так, щоб це стало моментом, а не фразою
Як сказати про почуття так, щоб це стало моментом, а не фразою. Фото Колаж "Телеграфу"

Найважливіше — щирість, адже коли вона є, слова відходять на другий план

Іноді "я тебе кохаю" звучить надто прямо і навіть буденно — ніби в цих словах не вистачає глибини того, що людина справді відчуває.

Але в українській мові існують інші способи зізнатися в почуттях так, щоб вони не просто були почуті, а й відчулися — через образи, стан і атмосферу поруч із людиною. Що можна сказати у такому випадку, розповів популяризатор мови, мовознавець Андрій Шимановський в Instagram.

Ось кілька варіантів:

  • "До жаги";
  • "До живого тіла";
  • "До краю";
  • "До крихти";
  • "До нестями";
  • "До нитки";
  • "До останнього недопалка";
  • "До останнього подиху";
  • "До останньої краплі";
  • "До останньої цяти";
  • "До рубрика";
  • "До самих кісток";
  • "До цурочки";
  • "До щирця";
  • "З голови до ніг";
  • "Серцем і душею";
  • "По самісінькі вуха".

Згадайте момент, коли ви втратили голову від кохання — його теж можна передати словами так, щоб це відчувалося:

  • "Аж дрож пройняв";
  • "Від якої вперше дух перехопило";
  • "Аж в серці похололо";
  • "Аж до мурашок в долонях";
  • "За спиною виросли крила".

Водночас "Телеграф" наводить і такі приклади:

  • "З тобою я став(ла) трохи щасливішим(ою), ніж був(ла) вчора"
  • "Коли ти поруч, світ стає тихішим і зрозумілішим"
  • "Я не знаю, як це назвати, але мені добре там, де ти"
  • "Ти для мене — не випадковість у дні"
  • "Я звикаю до тебе так, як звикають до дому"
  • "Мені з тобою не треба зайвих слів"
  • "Якщо чесно — я вже не уявляю свій день без тебе"
  • "Ти став(ла) тим "спокоєм", якого я не знав(ла), що шукав(ла)"

Раніше "Телеграф" розповідав, як правильно вибачатись українською та чому популярне слово "вибачаюсь" краще не використовувати.

Теги:
#Українська мова #Кохання #Зізнання