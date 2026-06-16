Не "я тебе кохаю": як українською сказати про почуття так, щоб це запам’яталося назавжди

Найважливіше — щирість, адже коли вона є, слова відходять на другий план

Іноді "я тебе кохаю" звучить надто прямо і навіть буденно — ніби в цих словах не вистачає глибини того, що людина справді відчуває.

Але в українській мові існують інші способи зізнатися в почуттях так, щоб вони не просто були почуті, а й відчулися — через образи, стан і атмосферу поруч із людиною. Що можна сказати у такому випадку, розповів популяризатор мови, мовознавець Андрій Шимановський в Instagram.

Ось кілька варіантів:

"До жаги";

"До живого тіла";

"До краю";

"До крихти";

"До нестями";

"До нитки";

"До останнього недопалка";

"До останнього подиху";

"До останньої краплі";

"До останньої цяти";

"До рубрика";

"До самих кісток";

"До цурочки";

"До щирця";

"З голови до ніг";

"Серцем і душею";

"По самісінькі вуха".

Згадайте момент, коли ви втратили голову від кохання — його теж можна передати словами так, щоб це відчувалося:

"Аж дрож пройняв";

"Від якої вперше дух перехопило";

"Аж в серці похололо";

"Аж до мурашок в долонях";

"За спиною виросли крила".

Водночас "Телеграф" наводить і такі приклади:

"З тобою я став(ла) трохи щасливішим(ою), ніж був(ла) вчора"

"Коли ти поруч, світ стає тихішим і зрозумілішим"

"Я не знаю, як це назвати, але мені добре там, де ти"

"Ти для мене — не випадковість у дні"

"Я звикаю до тебе так, як звикають до дому"

"Мені з тобою не треба зайвих слів"

"Якщо чесно — я вже не уявляю свій день без тебе"

"Ти став(ла) тим "спокоєм", якого я не знав(ла), що шукав(ла)"

Раніше "Телеграф" розповідав, як правильно вибачатись українською та чому популярне слово "вибачаюсь" краще не використовувати.