Казка з гірким присмаком: українець чесно назвав головні мінуси життя в "ідеальній" Швейцарії

Неймовірна природа та низький рівень злочинності роблять цю країну дуже привабливою для переїзду

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Українець, який п'ятий рік живе у Швейцарії, розповів про її мінуси. Ця країна вважається однією з найкращих у світі для переїзду, оскільки вона стабільно займає перші місця в рейтингах за рівнем безпеки, зарплатами, екологією та якістю життя.

Однак наряду з цим, є й негативні та незвичні для українців моменти. Про життя у Швейцарії у соцмережі TikTok розповідає українець, який п'ятий рік живе у Швейцарії. За його словами, він має жінку з інвалідністю, тому виїхав з України як її опікун.

За його оцінкою, Швейцарія — країна важка для інтеграції та соціалізації. Крім того, йому важко дається мова країни — німецька. Також, каже українець, швейцарці не схильні до дружніх відносин.

"Чому важка? Менталітет! Швейцарці важко заводять друзів! Навіть у мене, мегабалакучого, до цих пір немає постійних друзів швейцарців. Що ж за інших казати?", — ділиться досвідом він.

Крім того, розповідає біженець, там дуже високий рівень бюрократії. Середній швейцарець отримує 350 листів на рік від різних установ та організацій.

В той час, як у Швейцарії один з найвищих рівнів життя на планеті, там також високі ціни та вартість оренди й купівлі житла. При цьому це не залежить від географії — у центрі країни чи на околицях. Ще один мінус, на думку українця, — дуже дорогий виклик "швидкої".

"Швидку допомогу не можна викликати, бо капець, як дорого! Тисячу франків (53 350 гривень). Пів зарплати! Тому всі самі їдуть у лікарню. Швидка лише коли "в м'ясо" розбилися в аварії або інфаркт-інсульт! До речі, якщо швидка не врятує, плати теж", — пише чоловік.

З побутового, що не подобається українцю, — швейцарці не роблять вентиляцію у будинках. З плюсів — країна дуже чиста, причому, у маленьких містечках навіть чистіше, ніж у великих. Сміття ретельно сортують, бережно ставляться до екології.

Як писав "Телеграф", раніше українка приголомшила реальними мінусами життя у Франції. Від чого їй хочеться плакати.