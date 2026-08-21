Українка мріяла про легке життя в Німеччині, але після переїзду була шокована: у чому проблема

Дівчина розповіла про свій досвід життя за кордоном

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До переїзду в Німеччину українка була впевнена, що там на неї чекає значно простіше життя, ніж в Україні. Проте після переїзду її уявлення про допомогу, роботу та побут швидко змінилися.

Дівчина під ніком darianna.kk зізналася, що до переїзду уявляла життя українців у Німеччині досить комфортним: центр зайнятості Jobcenter оплачує житло та мовні курси, а після вивчення мови можна знайти роботу із зарплатою близько 2500 євро.

Після переїзду її очікування швидко змінилися — вона була шокована, побачивши, що реальність виявилася складнішою, ніж вона думала.

В обговоренні інша українка розповіла про власний досвід у Берліні. Спочатку вона отримувала соціальну допомогу, а згодом почала працювати акторкою. Через нестабільний дохід їй доводилося регулярно подавати до Jobcenter документи та звітувати про кожен заробіток.

Жінка зізналася, що не планувала залишатися в Німеччині, але обставини змусили її це зробити. Два роки тому вона повернулася в Україну і зазначила, що навіть попри обстріли не шкодує про своє рішення.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, яку країну радять для переїзду через доступні ціни та зручну відстань до України.