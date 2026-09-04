Викинути рука не підніметься: що можна зробити зі старою липучкою

Липучка замінить кілька щіток і не лише

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Зношений одяг, старі рюкзаки чи зламані сумки часто відправляються на смітник, хоча їхні окремі деталі можуть співслужити хорошу службу. Наприклад, звичайна текстильна застібка-липучка може стати незамінним інструментом для вирішення побутових проблем.

Розповідаємо, як можна повторно використати липучку в побуті.

Жорстка сторона липучки складається з безлічі дрібних і міцних пластикових гачків. Така структура дозволяє їй легко й без пошкодження оброблюваної поверхні захоплювати дрібні нитки, пил, пух і волоски там, де не дають ради звичайні щітки чи пилосос.

Липучкою можна легко очистити гребінець. Проведіть жорсткою смужкою липучки між зубцями. Гачки миттєво зачеплять волоски, пил і залишки засобів для укладання, що накопичилися.

Власники домашніх тварин можуть використовувати липучку для видалення шерсті з м'яких меблів. Якщо приклеїти шматок липучки до дерев'яного бруска, вийде імпровізована, але ефективна щітка. Гачки липучки проникають глибоко в структуру тканини й витягують навіть волоски, що щільно в'їлися.

Знадобиться стара липучка й у випадку, якщо потрібно зібрати дроти, щоб вони не плуталися. На відміну від одноразових кабельних стяжок, липучка багаторазова й легко регулюється за товщиною пучка.

Фото згенероване ШІІ

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, як використовувати старі шнурки.